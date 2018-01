Avignon, France

La séance de trichotherapy dure une heure et demi et commence par une relaxation et un massage, puis vient la coupe au « tanto » petit sabre japonais notamment porté à l’époque par les épouses de samouraïs et elle se termine par un lissage au rasoir.

Un rapport trés fort entre les cheveux, le corps et l'esprit Copier

Cette technique revient en fait à effectuer une revitalisation du cheveu en harmonie avec un état de relaxation.

Une technique de coiffure créée il y a six ans nous expliquent Jonas et Philip Copier

Une telle séance chez un coiffeur énergéticien coute entre 70 et 130 euros