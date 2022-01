Une course de 650 km avec ses chiens d'attelage pour le Vosgien Antoine Gamain : "Surtout prendre du plaisir"

Une aventure très longue distance pour lui et ses chiens. Antoine Gamain, musher de 34 ans qui vit à Cornimont (Vosges) s'apprête à participer à la plus longue course de chiens de traîneaux : la Femundlopet dans les grands espaces enneigés de Norvège. Une course de 650 km dont le départ sera donné jeudi 3 février.

Cette course est une première pour le Vosgien qui n'a parcouru jusqu'à présent "que" 450 km avec ses Alaskan Husky. C'était déjà en Norvège avant la crise du covid. Antoine Gamain est sur place depuis le 1er janvier pour s'acclimater et s'entraîner avec son attelage.

10000 calories dépensées en 24 heures

Un voyage de 2 200 km entre Cornimont et les paysages de Røros, pas très loin de Trondheim, dans le centre du pays. Antoine Gamain, accompagné de 13 de ses chiens. Dans la camionnette également : 300 kg de croquettes, sans compter la viande achetée sur place. "Sur ce type de course, un chien peut dépenser jusqu'à 10.000 calories en 24 heures, c'est énorme ! On a de la viande, des croquettes, du poisson. On a de tout dans le traineau, pas de souci là-dessous", rassure le musher.

Antoine Gamain vise trois jours et demi pour aller au bout de la course. Peu de repos en perspective. "On ne joue pas la gagne parce qu'on n'a pas le niveau. On va donner beaucoup de repos aux chiens. L'idée, c'est d'arriver au bout. On est sur des repos de 4 à 5 heures sur les check points."

On sait que ces 3-4 jours vont être un peu, beaucoup fatigants !

Au total, 45 attelages prendront le départ parmi les meilleurs mondiaux - des Norvégiens - et les premiers arriveront au bout de deux jours et demi. "On va prendre notre temps, faire attention aux chiens parce que c'est évidemment essentiel, surtout prendre du plaisir. Du fait que c'est notre première sur cette distance, il ne faut faire n'importe quoi, ne pas partir comme un fou !" confie Antoine Gamain.

Quant aux paysages, ils ressemblent aux Vosges à en croire Antoine Gamain. "Sans les sapins !" sourit-il. Mais avec des aurores boréales qu'il a déjà pu admirer ces derniers jours. Les températures, elles, oscillent depuis un mois entre -3° et -30°. L'idéal pour Antoine Gamain serait un thermomètre qui ne descende pas en dessous de -20° !