Une course de canards sur la Mayenne !

C'est l'idée un peu farfelue de la Jeune Chambre Internationale de Haute-Mayenne. Ce type de course existe déjà ailleurs mais ce sera une première en Mayenne. Ainsi 8500 petits canards en plastique vont faire la course pendant environ une heure ce dimanche à partir de 17 heures.

Plutôt qu'une simple tombola avec un ticket tiré au sort, les membres de la JCI de Haute-Mayenne ont voulu faire dans l'originalité. C'est ainsi qu'a été lancé l'idée d'une course de canard sur la rivière Mayenne. Pour cinq euros, vous "adoptez" un petit canard jaune. Celui-ci porte un numéro et ensuite, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour espérer que votre canard soit l'un des plus rapide et qu'il profite au maximum du courant et du vent. Le canard qui arrivera en tête fera gagner à son locataire, une voiture neuve (Dacia Sandero blanche). En tout, plus de 250 lots sont mis en jeu. Les 8500 canards seront lancés depuis le pont Mac-Raken (sauf si le courant est contraire) et l'arrivée sera jugée 300 mètres plus bas sur la rivière. Une course folle d'environ une heure au cours de laquelle on risque de voir des petits canards partir dans tous les sens.

La mascotte qui a fait la promotion de cette course de canards a rencontré un vif succès auprès du public. © Radio France

La course se déroulera dimanche à 17 heures.

Par ailleurs, tout le week-end, la JCI et le Rotary de Mayenne organisent May'n Parc. Un toboggan géant, le ventriglisse, va être installé rue Boullois sur la RN 12 dans la traversée de Mayenne. Un toboggan gonflable de 300 mètres de long où le public pourra dévaler à l'aide d'une bouée. Sensations garanties pour les petits comme les grands puisqu'il y aura deux couloirs selon la vitesse de chacun.

Tarifs : 5 euros les deux descentes ou 10 euros l'heure entière.

Horaires : samedi 16 septembre de 10h à 22h et dimanche de 10h à 17h.