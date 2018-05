Pau, France

S'il vous arrive piquer un pull ou un tee-shirt à votre conjoint,voilà qui va vous intéresser! Une gamme de vêtements unisexe, baptisée "Until". C'est une bordelaise, Margaux Juranville, qui en a eu l'idée. Elle les fait fabriquer par une couturière paloise, dans son atelier au bord du gave.

Un tee-shirt pour deux

Véronique Bouchs a monté son entreprise il y a trois ans, elle ne travaille qu'avec des entreprises de la région. Et cette fois elle a donc créé des tee-shirts et des pulls qui vont à la fois aux femmes et aux hommes. Ce n'est pas si simple, raconte-t-elle : "j'ai pris des standards de taille homme et de taille femme, et on a ajusté les coupes entre les deux pour que ça convienne en terme de tour de manche, de tour de cou, et en travaillant sur des matières extensibles pour qu'une poitrine de femme puisse rentrer de façon avantageuse sur un tee-shirt d'homme. On a trois tailles, après il faut trouver le couple qui a la même taille!"

La démarche de la créatrice de la ligne, Margaux Juranville, est "d'avoir un achat commun" explique Véronique Bouchs. "Et du coup de maîtriser un coup qui pourrait être double. C'est de la slow-fashion, ne plus avoir de vêtements jetables".

Deux tee-shirt de la marque Until, fabriqués dans l'atelier de Pau © Radio France - Axelle Labbé

Pour l'instant, le seul moyen de se procurer ces vêtements est de participer à la campagne de financement participatif lancée sur le site kisskissbankbank. Comptez 49 euros pour un tee-shirt. Les premières pièces devraient être livrées au mois de juillet.