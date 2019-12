EN IMAGES: une crèche provençale de 250 santons à découvrir à Pelousey dans le Doubs

A Pelousey près de Besançon, Claudine Bas installe tous les ans chez elle une crèche monumentale. Plus de 250 santons et des paysages façonnés à la main pour recréer un village de Provence, une passion que Claudine partage volontiers en accueillant gratuitement petits et grands.

Pelousey, France

C'est toute une Provence d'opérette sur quelques mètres carrés. A Pelousey près de Besançon, Claudine Bas a installé comme tous les ans dans son vaste salon sa crèche de Noël. Mais une crèche format XXL, avec plus de 250 authentiques santons colorés, dans un décor figurant un village provençal dans les moindres détails.

il ne leur manque plus que la parole" - Claudine Bas, la créatrice de la crèche

Le petit Jésus est bien couché dans la paille avec Marie et Joseph, mais autour de lui c'est toute la vie villageoise d'antan qui se déploie, les bergers et leur troupeau, le potager, le marché, le boulanger, le moulin d'Alphonse Daudet, il y a même un port de pêche et les marais salants et taureaux de Camargue. En cherchant bien, dans un coin se cache la chèvre de M. Seguin et le loup.

Chaque année, Claudine rajoute de nouvelles scènes, pour ce Noël 2019, elle a imaginé notamment l'école et sa cour de récréation, une scène de vendanges, et la cueillette des olives. "C'est un peu comme une flashmob provençale", sourit Claudine Bas, "il ne leur manque plus que la parole".

Des heures de travail pour peindre chaque santon à la main

La créatrice de la crèche y passe beaucoup de temps car c'est elle qui peint à la main chacun des personnages, des authentiques santons provençaux en terre cuite achetés "nus" chez les santonniers les plus réputés d'Aubagne. "Cette année, j'ai commencé fin octobre, ça m'a fait deux mois de travail, mais je commence à cogiter dès septembre", explique Claudine Bas, qui prévoit déjà de reconstituer pour l'année prochaine une calanque marseillaise.

La crèche se visite gratuitement tous les mardi et samedi jusqu'au 18 janvier, de 17h à 19h, il suffit de prendre rendez-vous au 07 66 89 74 19.

Le marché du village provençal © Radio France - Christophe Mey

Le marais salant de Camargue © Radio France - Christophe Mey

Les santons en pleines vendanges © Radio France - Christophe Mey

Le petit Jésus dans la crèche © Radio France - Christophe Mey

"Scène typique" d'un village provençal © Radio France - Christophe Mey

L'étal du boulanger © Radio France - Christophe Mey

La partie de carte, comme dans un livre de Marcel Pagnol © Radio France - Christophe Mey