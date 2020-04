Une déclaration d'amour avec un tag devant l'Ehpad de Douarnenez

Pendant cette période de confinement, les résidents d'Ehpad ne peuvent plus recevoir de visites et sont parfois confinés dans leur chambre. À l'Ehpad de Douarnenez, des tags à l'extérieur et des fleurs à l'intérieur permettent d'appréhender plus sereinement le confinement.