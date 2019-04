Une décoration pour Ingis, le chien gendarme de la Lozère

Mende, France

Ce mercredi 17 avril, une cérémonie de remise de décorations et de récompenses a eu lieu au sein de la caserne Pradeille à Mende, en présence du général de brigade Jean-Valery Lettermann, commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Occitanie. ​Le général Lettermann et le lieutenant-colonel Trinckquel ont remis des médailles d’or et de bronze de la Défense nationale à des militaires d’active. La réserve a été également mise à l’honneur avec la remise d’une médaille des services militaires volontaires et de quatre médailles de la protection militaire du territoire à des réservistes du groupement. Des récompenses également pour sept militaires du groupement qui ont participé activement à la résolution rapide du vol avec violence commis dans la nuit du 28 au 29 janvier au Chastel-Nouvel. Enfin et c'est plus insolite, le chien Ingis, affecté au PSIG de Mende a été décoré de la médaille de bronze de la Défense nationale pour l’ensemble de son œuvre. ​

La lise des récompenses et félicitation

4 médailles de la Croix du combattant : Gérard BLANC, Michel BROCHE, Christian DALLE et François MEJEAN

​3 médailles de la Défense nationale (échelon OR) : Capitaine FERRI, Adjudante OGER et Gendarme BLANCHE​

3 médailles de la Défense nationale (échelon BRONZE) : gendarme BARBALAT, Brigadier de réserve BOUCHER et le chien IGNIS​1 médaille de bronze des services militaires volontaires: lieutenant de réserve QUINTIN​

3 médailles de la protection militaire du territoire (agrafe TRIDENT) : major de réserve DURAND, major de réserve PONS et Adjudant-Chef RAZON

​2 témoignages de satisfaction : Maréchal des Logis Chef BARTOLOMEI et Maréchal des Logis Chef LAMOLLE​

6 lettres de félicitations : Ajudant-chef TINTILLIER, Adjudant FOURNIER, Adjudante FRITCHI, Maréchal des Logis Chef ARBOD, gendarme MANIEY et Brigadier CHAVET​

