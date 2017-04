Une découverte du Havre et de ses quartiers en mini-bus panoramique

Depuis presque un an, de jeunes entrepreneurs havrais ont lancé le bus "Bee Le Havre". Un bus panoramique, touristique, qui propose de découvrir ou re-découvrir la ville grâce à un concept original : un grand-père qui raconte à sa petite-fille les anecdotes sur le Porte Océane.

Découvrir Le Havre ne se résume pas à son centre-ville et ses rues piétonnes. C'est ce qu'on voulu mettre en avant les créateurs du bus "Bee Le Havre". Ils sont trois jeunes havrais à avoir lancé en juin 2016 ce bus touristique original : des balades d'1H20 en bus décapotable, panoramique sur un circuit de 25 KM ! De quoi découvrir tous les quartiers de la ville basse et haute : du Volcan, en passant par le marché aux poissons, les Docks Vauban, l'entrée de ville, le Stade Océane, les quartiers Aplemont et Sainte-Cécile. Sans oublier l'abbaye de Graville, le fort de Tourneville, Sainte-Adresse, le cap de la Hève, une visite très complète.

Un concept intergénérationnel

En montant dans le bus, vous mettez un casque sur les oreilles qui vous plonge dans une conversation entre un grand-père et sa petite-fille Julie (disponible en Français, Anglais, Allemand et Hollandais). Il lui raconte l'Histoire et les anecdotes de chaque quartier.

L'avantage du bus permet de faire voir aux visiteurs des lieux où ils vont rarement à pied et c'est aussi idéal pour les personnes âgées ou les familles. Piétro vient d'Italie, pour visiter Le Havre et la Normandie avec sa femme et ses deux enfants en bas âge :

Dans une ville comme ça, oui je trouve que c'est idéal"- Pietro d'Italie

De nouvelles balades à venir

En semaine, le tour découverte se fait deux fois par jour, l'aprés-midi, et aussi deux fois le matin quand il y a des bateaux de croisières. Cet été, une balade supplémentaire est prévue en fin de journée, sans oublier des nocturnes et même des balades à thèmes avec les oeuvres qui vont être installées pour les 500 ans.

En 6 mois l'année dernière, le bus "Bee Le Havre" a transporté 7 000 visiteurs et cette année, les gérants espèrent atteindre les 20 000 visiteurs, grâce aux célébrations des 500 ans.