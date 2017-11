Une délégation Mgen de La Réunion et Mayotte au Château de Valençay

Des représentants de la Mgen Océan indien (Mutuelle générale de l'Education nationale) sont réunis en séminaire pendant trois jours au pied du Château de Valençay dans l'Indre.

Petit événement au Château de Valençay. Le relais du Moulin au pied du Château accueille à partir de ce mardi 7 novembre et jusqu'à jeudi une délégation de Mayotte et La Réunion. Il s'agit des représentants de la Mgen, la Mutuelle générale de l'Education nationale. Le groupe mutualiste est en pleine restructuration et désormais les adhérents Mgen de la zone Océan Indien seront rattachés à la région Centre.

Un apéritif avec des rhums arrangés

"On va organiser un petit apéritif amélioré avec des rhums arrangés venant de chez nos collègues, en contrepartie on leur fera une petite dégustation de tous nos produits locaux, pâté berrichon, coq au vin et toutes curiosités de Valençay", explique à France Bleu Berry Patrice Forin, directeur de la Mgen de l'Indre.

"Nous allons plancher durant ces deux jours sur les différents sujets d'actualité de notre mutuelle, le seul problème par cette période automnale c'est que les journées ne seront pas assez longues et le temps des travaux ne nous permettra certainement pas d'aller visiter le superbe Château de Talleyrand".

Une cinquantaine de représentants Mgen sont attendus sur ces trois jours dont une délégation de 11 personnes de l'Océan Indien (sept de La Réunion et quatre de Mayotte).

80.000 dossiers Océan Indien

Jusqu'ici les adhérents Mgen de la zone océan indien étaient rattachés à la Bretagne. Désormais ils dépendront de la région Centre et de son centre de traitement basé La Verrière dans les Yvelines, ce qui représente près de 80.000 dossiers en plus. La Mgen compte environ 110.000 adhérents en région Centre, dont 12.000 dans l'Indre.