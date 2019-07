Une dernière pizza et Basta !

Le Mans, France

" C'est incroyable. On ne s'attendait pas à cela". Depuis le début de la semaine, l'Atrium ne désemplit pas. C'est comme si tous les clients de la pizzeria s'étaient donné le mot pour déguster une dernière pizza d'Aldo et Gemino. " Cà fait plaisir. Les clients viennent nous saluer en cuisine" s'étonne Gemino qui pétrit une de ses dernières pâtes à pizza : "une calzone". Il faut dire que depuis 37 ans, les deux frères napolitains ont su se constituer une clientèle fidèle ." Je viens manger ici depuis 1993. Et c'est la dernière fois" regrette Guillaume. "Que de souvenirs ! En 2006, lorsque les footballeurs italiens ont gagné la coupe du monde, je me suis bien fait chambrer. Il m'ont montré un poster en cachant la tête de Zidane" (référence au fameux coup de boule donné par l'international français à Materazzi, ce qui vaudra à Zizou un carton rouge). Aldo et Gemino jubilent. "Ce sont de sacrés phénomènes" dit Bruno qui vient manger à la pizzeria 2 à 3 fois par mois. " parce que ce sont les meilleures pizza du Mans"

La dernière pizza de l'Atrium. Un reportage France Bleu Maine Copier

Deux fidèles clients du restaurant qui venaient commander leurs pizzas avant les matches de foot © Radio France - yann lastennet

La première pizzeria du Mans

Un compliment qui va droit au coeur de Gemino. " Les Manceaux sont fidèles à condition que la cuisine soit bonne. Nous avons été les premiers à faire des pizzas au Mans. Quand nous nous sommes installés en 1982, il n' y avait rien. Nous devions aller à Paris pour nous fournir en produits italiens". Depuis, des centaines de milliers de pizzas sont sortis du four de l'Atrium (foi de Gemino). Mais samedi soir, tout sera terminé. Le restaurant de l'avenue Gambetta n'a pas de repreneur. "Je vais devoir apprendre à faire les pizzas moi-même" soupire Michèle, une cliente. " Si on ne peut plus manger une bonne pizza au Mans, où va-t-on ? ". Les concurrents apprécieront ! "On leur dit merci et on leur souhaite bonne retraite". Aldo et Gemino savent déjà ce qu'ils vont faire. " Notre projet, c'est de ne pas avoir de projet " ! rigole Gemino avant d'ajouter "Carpe Diem".