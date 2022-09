Une deuxième baleine de 15 mètres échouée dans le Finistère

Il est exactement comme son congénère. Un deuxième rorqual s'est échoué ce samedi 10 septembre au matin dans le Finistère. Il a été trouvé par un badaud sur la plage de Kermabec sur la commune de Tréguennec ; c'est au nord de la Torche dans le sud Finistère.

En même temps difficile là-encore de passer à côté : il mesure 15 mètres et pèse une vingtaine de tonnes, exactement comme la baleine échouée vendredi dernier sur l'ile de sein.

Une opportunité pour les scientifiques

Les gendarmes ont été prévenus et les associations se sont rendus sur place. Si le premier spécimen semble se décomposer puisqu'il n'a pas pu être remorqué sur le continent pour le moment, ce deuxième animal pourrait être une bonne opportunité pour les scientifiques. Son analyse pourrait en effet apporter de nombreux éléments afin de mieux comprendre cette espèce protégée.

"Ce sont des animaux sur lesquels on a très très peu d'informations. Cet échouage va nous permettre d'en savoir plus par exemple sur son régime alimentaire en étudiant le contenu de son estomac, sur d'éventuelles pathologies aussi. Pour cela on intervient en lien avec l'université de la Rochelle pour examiner systématiquement tous les mammifères marins qui s'échouent sur nos côtes", explique notamment Cécile Gicquel, elle est agent du parc naturel marin d'Iroise, en charge du patrimoine naturel.

L'animal mesure 15 mètres et pèse une vingtaine de tonnes. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

L'animal mesure 15 mètres et pèse une vingtaine de tonnes. © Radio France - Astrid Maigné -Carn

L'animal mesure 15 mètres et pèse une vingtaine de tonnes. © Radio France - Astrid Maigné-Carn