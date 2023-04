Une deuxième Tour Eiffel à Paris : poisson d'avril ou réalité ?

Tout laissait à croire à un poisson d'avril !

A l'image de cet article publié samedi matin (1er avril) annonçant l'installation du "plus haut toboggan du monde" ou encore ce tweet de Radio France annonçant le supposé nouveau nom la Maison de la Radio et de la Musique :

Lorsque nous sommes tombés sur cet article de France Bleu Loire-Océan annonçant une réplique de la Tour Eiffel aux côtés de celle de Gustave Eiffel, nous avons d'abord cru à un poisson d'avril, et pourtant ... elle est belle et bien réelle !

Une idée originale que l'on doit à un Vendéen !

C'est Philippe Maindron, président du festival de Poupet et connu en Vendée pour ses idées farfelues qui est à l'origine de cette idée ! Cette mini Tour Eiffel s'appelle Eiffela , elle est 10 fois plus petite que la vraie et a été assemblée en Vendée, à Saint-Hilaire-de-Riez !

L'avis de naissance déposée sur la réplique de la Tour Eiffel © Radio France

Cette Tour Eiffel vendéenne reste à côté de la vraie jusqu'au 10 avril, sur le Champ-de-Mars à Paris.