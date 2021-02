La Camèlerie de Feignies plus grand élevage de camélidés de France spécialisé dans l’événementiel vend une dizaine de jeunes mâles. Si des zoos achètent régulièrement ces bêtes, en tant que particulier vous pouvez aussi en acheter un, comme un âne ou un cheval.

Une dizaine de dromadaires et de chameaux de l'Avesnois à vendre

Kubiac, Kodiac, Kody et ses cousins sont nés en 2019 et 2020, des jeunes mâles que Julien Job l'éleveur considère comme ce qu'il appelle des "chevaux de compagnie"

C'est un animal doux avec une laine reconnue dessus, vous pouvez les brosser, les sceller, les promener, tout ce qui est faisable avec un cheval est faisable avec un dromadaire, avec le côté exotique, le côté endurant, c'est un cheval du désert

Des animaux très sociables aussi et "tactiles", la preuve pendant l'interview l'un d'entre eux est venu lécher l'oreille de son "maître", un autre a voulu après voler ses lunettes

Le chameau est un animal qui cherche beaucoup le contact, un contact qui est super intéressant

Des animaux qui peuvent aussi nettoyer votre jardin des mauvaises herbes comme les moutons et les biquettes.

Pour l'entretien, pas grand chose à faire assure l'éleveur, ils ne sont pas très exigeants, et question nourriture ils mangent 5 fois moins qu'un cheval, vous avez juste besoin de paille, foin, quelques carottes et granulés.

Pour acquérir un de ces grands animaux, il faut débourser environ 4000 euros, le prix d'un bon cheval de loisirs, avec des prix régressifs si vous en prenez deux car les dromadaires préfèrent vivre à plusieurs.

Pour être sûr que ses petits protégés se portent bien, et ne soit pas acheté sur un coup de tête, Julien Job assure un suivi d'un an avec les nouveaux propriétaires, avec au programme une journée au milieu des camélidés, et toute l'année des conseils sur l'alimentation ou encore comment bien monter sur ces animaux à bosse.

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la Camelerie sur sa page facebook