Une drôle de maison avec des dizaines de Père Noël suspendus

Dans un bourg du nord-Mayenne, c'est une décoration fantaisiste qui ne passe pas inaperçue. Les Père Noël sont dans les airs !

Alors, non seulement les gros bonhommes rouges sont suspendus mais en plus, et c'est ça qui rend l'idée encore plus originale et loufoque, la plupart d'entre eux n'ont pas de traineaux, non, ils sont sur des vélos ! Au total, il y en a une quarantaine, ils sont partout, sur la maison de Michel Daboux, un agriculteur à la retraite, dans le jardin, sur les clôtures, partout.

Petit Papa Noël quand tu descendras du ciel © Radio France

Dans ce coin paisible de la Mayenne, tout le monde connait cette maison. Impossible de la rater dans la journée et même le soir et une partie de la nuit. Elle brille de mille feux, les Père Noël sont illuminés entre 18h et 1h du matin.

Michel Daboux et ses Père Noël © Radio France

Et ces Père Noël ne vont pas disparaitre d'un coup de baguette magique, une fois la fête passée, le 26 décembre au matin. Michel Daboux va laisser, sur sa maison, sa drôle de décoration jusqu'au 20 janvier.