L'école maternelle de Saint-Hilaire-la-Plaine accueille trois poules composteuses depuis cette année. Elles recyclent les restes et déchets laissés par les enfants à la cantine. Un projet qui réunit enseignant, parents et enfants.

Saint-Hilaire-la-Plaine, France

Elles s'appellent Grisette, Juliette et Pas Touche (car elle picore les pieds des enfants) et depuis quelques mois, elles ont élu domicile dans le jardin de l'école de Saint-Hilaire. "C'est en constatant que nous laissions trop de restes à la cantine que l'idée nous est venue", raconte Christine Dupuy, l'enseignante et directrice de cette école à classe unique, "une maman a proposé de prêter trois de ses poules et d'autres parents ont aidé à construire le poulailler".

Enseignant, parents et enfants réunis par les poules

Le projet est collectif et a impliqué les parents qui ont contribué à construire le poulailler, "nous avons dessiné le plan en classe avec les enfants, il a fallu s'organiser pour savoir qui nourrissait les poules, qui ramassait les oeufs et qui nettoyait la litière", explique l'enseignante, "c'est aussi l'occasion de comprendre comment fonctionne une poule, d'où viennent les oeufs, de répondre aux questions des enfants dans le cadre de la découverte du vivant qui est au programme de maternelle."

Les 17 enfants de l'école de Saint-Hilaire et Juliette la poule (cherchez bien ;-) ) © Radio France - Maxime Tellier

Chaque semaine, les poules fournissent entre 12 et 15 oeufs qui sont distribués aux parents, "nous n'avons pas le droit de les consommer dans l'établissement, c'est une règle sanitaire". La litière sert ensuite à nourrir le compost qui enrichira les carrés potagers. Les légumes sont ensuite servis aux enfants à la cantine (les règles sanitaires l'autorisent cette fois).

Pour toutes ces initiatives, l'école a obtenu un éco label (qui ne donne droit à aucun financement). Quant aux poules, elles vont passer l'été chez la maman qui les avait prêtées. Elles seront de retour à la rentrée.