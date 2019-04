Leçons de disco et cours de mixage : l'Ecole des DJ UCPA ouvre ses portes au Futuroscope de Poitiers

Poitiers, France

"DJ Flow ?" "Présent !" Comme chaque matin à 9h, les professeurs font l'appel, "à la fin de l'année, on ne connaît plus que les noms de scènes des élèves", raconte Sylvain Diems, formateur à l'Ecole des DJ UCPA de Poitiers. Ce centre de formation qui était situé depuis sa fondation en janvier 2016 dans la carrière du Normandoux vient d'emménager ce jeudi dans ses nouveaux locaux au Futuroscope de Poitiers.

Moi personnellement, le lundi matin je détestais aller à l'école, aujourd'hui le lundi on n'a qu'une envie, c'est d'y aller !

Des décibels, des platines et des cahiers d'exercices ! Inauguration à #Poitiers de l'Ecole des DJ UCPA au @futuroscopepic.twitter.com/d19zJuFaNO — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) April 4, 2019

Les 150 élèves de l'Ecole des DJ suivent un cursus en alternance durant 18 mois. Dispensant un diplôme d'animation musical et scénique reconnu par l'Etat, la formation enchaîne des cours théoriques de musicologie, sur l'histoire du disco notamment, et des ateliers pratiques de mixage dans douze cabines insonorisées. "Là, vous me voyez en train de mixer des platines, je révise mon examen de fin d'année !", explique DJ Bennasets.

"Contrairement aux écoles classiques où on demande aux élèves d'enlever leur casque, ici s'ils arrivent en cours sans leur casque, ça pose problème parce qu'ils ne peuvent pas travailler !"

"Mesdames et messieurs vous êtes chauds ?"

Les apprentis disque-jockey apprennent également l'animation de soirée. "Vous êtes chauds ? Faites un tonnerre d'applaudissement !" lance Florian, alias DJ Flo avant de se faire reprendre par le professeur. "Quand tu es avec tes potes en soirée et que tu kiffes un copain qui est sur une scène, tu ne vas pas dire hé les gars un tonnerre d'applaudissements, il faut que vous utilisiez vos mots à vous", conseille Jérôme Perrault, DJ Jay Style, producteur d'électro house originaire de Suisse.

"Quand j'ai dit à mes parents que j'arrêtais mon métier pour faire l'Ecole des DJ, ça a été un cataclysme, ça a été vraiment très très très mal vu"

"L'alternance c'est un outil magnifique, ici c'est un niveau 3 BTS reconnu par l'Etat, qui engrange des compétences en son, en lumière, en vidéo et en production, c'est un package complet, on ne forme pas juste des jeunes à mixer de la musique, précise Pascal Tassy, directeur des Ecoles UCPA de Poitiers et Lyon. Pour vous donner une idée, il y a en France environ 6.000 établissements de nuit, et la French Touch permet à ces jeunes là de franchir les frontières".

A l'image de Mosimann, DJ français parmi les meilleurs de la planète, invité d'honneur de l'inauguration de l'Ecole, "sur les derniers mois, j'ai mixé en Chine, au Japon, en Indonésie, en Thaïlande et en Corée".

"Les cachets des DJ varient en fonction de la popularité mais ça peut aller jusqu'à un million d'euros, les chiffres sont complètement fous."