Une église mayennaise produit de l'électricité pour EDF

Une trentaine de panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit de l'édifice religieux. La municipalité d'Origné va, ainsi, engranger des recettes afin d'entretenir son église.

C'est une grande première en Mayenne et probablement dans la région Pays de la Loire. Et si ce projet, pas banal, a vu le jour, c'est grâce à la parfaite exposition de l'église par rapport au soleil. Plein sud ! D'abord, la pose de ces panneaux rend l'édifice étanche, c'est parfait pour sa pérennité. Et puis, la totalité de la production électrique est vendue à EDF. Une manne financière bienvenue pour la commune explique Christophe Lemarié, adjoint au maire : "on signe un contrat de 20 ans et la recette est d'environ 2.500 euros chaque année ce qui correspond à la somme que nous mettons pour les travaux d'entretien".

L'installation couvre 60 m2 au total sur l'église d'Origné. Christophe Rivière est l'un des responsables d'INNOWATT, l'entreprise mayennaise qui a travaillé sur ce projet : "On est sur une base de 11.000 kilowatts/heure, la consommation de deux ou trois maisons. Pourquoi pas continuer cette activité sur d'autres églises car elles sont toutes bien orientées. L'avantage des églises mayennaises c'est qu'elles sont en ardoise et les panneaux installés sont noirs donc ils se fondent bien avec la couleur de l'ardoise".

L'église d'Origné lors de la pose des panneaux photovoltaïques © Radio France

La commune d'Origné est engagée depuis des années dans une démarche de développement durable. Il y a déjà des panneaux photovoltaïques sur la bibliothèque et un petit réseau de chaleur au bois granulés a été créé pour alimenter divers lieux du village.