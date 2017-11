"J'ai vu une énorme boule bleue" : un météore dans le ciel alsacien

Des Alsaciens ont témoigné mardi avoir vu passer une "boule de feu" dans le ciel alsacien. Probablement un bolide, selon un spécialiste contacté par France Bleu Alsace.

"Je fumais à ma fenêtre quand j'ai aperçu un énorme truc, comme une boule bleue avec une queue verte." Sandrine fumait à la fenêtre de sa maison à Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin), peu avant 18h, mardi 14 novembre... quand elle a cru halluciner. Un objet céleste a soudainement éclairé le ciel alsacien. "C'était plus gros qu'une étoile filante", confirme Frédéric, qui a aperçu le même phénomène depuis Marckolsheim.

Ça a tout éclairé, c'était très lumineux. Pour moi qui adore regarder le ciel, c'était très impressionnant.

"Étant donnés les témoignages, il s'agit probablement d'un 'météore', plus précisément d'un 'bolide', explique Jean-Yves Marchal, médiateur scientifique au planétarium de Strasbourg. Un bolide est un petit corps céleste qui arrive à vitesse excessive dans l'atmosphère de la Terre et qui, au contact de l'atmosphère, échauffe les gaz et donne cette traînée lumineuse."

La nature du phénomène reste toutefois à confirmer. Si vous avez observé cette "boule de feu", vous pouvez remplir un formulaire sur le site Vigi-Ciel, afin d'aider les spécialistes.