Une entreprise bretonne vous offre de démolir des meubles pour soulager vos nerfs !

Une entreprise de déménagement de Noyal-Châtillon-sur-Seiche près de Rennes (Ille-et-Vilaine) lance une activité originale et ludique : proposer à ses clients de démolir du mobilier ou de l'électro-ménager. Les clients soulagent leurs nerfs, le patron réduit ses charges de déchetterie.

Votre machine à laver a rendu l'âme. Et tout son eau avec. Et vous ne trouvez plus une de vos chaussettes. Vous n'aimeriez pas prendre une batte de baseball et vous défouler un peu ? C'est bientôt possible ! L'entreprise Déménage-moi, installée à Noyal-Châtillon-sur-Seiche va lancer, cet été, une activité originale : permettre à ses clients de démolir des meubles ou de l'électroménager destiné à la casse.

Ce samedi, l'entreprise organisait une séance "test". 8 personnes, tirées au sort depuis la page facebook de Déménage-moi s'en sont donné à coeur joie pendant près de deux heures.

Un rêve. Se défouler sur une machine à laver. pic.twitter.com/76jvNHstrm — Sarah Mansoura (@Sarah_Jevo) May 27, 2017

Le patron, Nicolas Sergent, rappelle que toutes les pièces proposées aux clients sont hors d'usage et totalement ou quasiment irréparables. "Ce sont des éléments déjà triés. Les éléments utilisables ou réparables à peu de frais sont enlevés. Ceux là, sont les rebuts."

L'idée a germé dans la tête de Nicolas Sergent dès la création de son entreprise, en février 2016. "On avait prévu des activités récréatives, on a donc le droit d'organiser ce type d'événement", rappelle-t-il. Une bonne idée puisque Nicolas Sergent peut ainsi amortir ses frais de déchetterie, qu'il paie au mètre cube.

Casser de la vaisselle.. pour le plaisir !

Outre les coups de massue sur l'électroménager, les participants sont aussi invités à démolir des bouteilles en verre, ou encore jeter de toutes leurs forces de la vaisselle par terre. Attention aux projections !

Admirez la beauté du lancer. pic.twitter.com/MFaetR4aE2 — Sarah Mansoura (@Sarah_Jevo) May 27, 2017

Jennifer Le Guen, sophrologue spécialisée dans l'atténuation du stress et animatrice, confirme la satisfaction que provoque ce type d'activité. "Tout le monde a des petites frustrations. Cela ne s'adresse pas aux gens en colère, mais à chacun ! On a tous besoin de se défouler"

Avec une batte de baseball c'est possible aussi ! ⚾️ pic.twitter.com/T7Kj2hGJOf — Sarah Mansoura (@Sarah_Jevo) May 27, 2017

D'ailleurs tout le monde se défoule dans la bonne humeur. Encouragements, conseils, cris, ou plus pudiquement, quelques mots écrits sur les assiettes que les participants envoient valser contre le mur : de quoi repartir avec le sourire. "C'est vraiment marrant", reconnait Damien. "J'y suis allé à fond sur la machine à laver !" sourit ce trentenaire.

L'entreprise ne propose pas que de détruire... puisque pour "canaliser l'énergie" des participants, chaque séance de démolition sera suivie, s'ils le souhaitent, d'ateler "reconstruction", avec au menu, notamment, des ateliers mozaïques ou peinture. Pour casser à tout va sur une séance d'une heure et demie, l'entreprise Déménage-moi envisage de facturer entre 50 et 70 euros. Attention, il n'y aura que quelques séances par an !