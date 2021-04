Une entreprise de la Mayenne vend les peintures d'un des fils d'Oussama Ben Laden en Normandie

C'est une brocante pas comme les autres dans la Manche, au Teilleul ce samedi, un village situé à 16 kilomètres de Gorron en Mayenne. Omar Ben Laden, un des fils du terroriste responsable des attentats du 11 septembre 2001, vend 17 toiles dans cette petite commune de 1.500 âmes, à l'occasion d'une vente de Pâques.

Un nom difficile à porter évidemment pour cet artiste qui vend depuis vendredi ses peintures représentant le plus souvent la nature. Et cette brocante au Teilleul est organisée par une entreprise de la Mayenne : Gorron Organisation, gérée par Pascal Martin, un des conseillers municipaux d'opposition à Gorron, dans le nord du département.

Il y a quelques jours, Omar Ben Laden lui a présenté ses œuvres et les deux hommes se sont ainsi mis d'accord pour en proposer lors de cette brocante. "Nous avons ouvert un magasin au Teilleul en septembre 2016. Nous avons beaucoup de clients étrangers. Et pendant toutes ces années nous avions parmi eux, une certaine madame Ben Laden, sans savoir qui elle était. C'est donc l'épouse d'Omar, une dame fort sympathique. Après plusieurs livraisons chez eux, d'objets en tout genre, j'ai fait connaissance avec cette famille. Et un jour, le couple m'a demandé si je savais qui ils étaient... J'ai répondu non et c'est ainsi que le couple m'a raconté son histoire" explique le Mayennais.

Une peinture "enfantine"

Une famille et surtout un fils qui cultive la discrétion. Omar Ben Laden vit depuis plusieurs en Normandie. Ses peintures sont forcément imprégnées de son terrible héritage familial. "Très peu de gens ont vécu ce qu'il a vécu a avec le père qu'il avait, et toute la pression que cet enfant a dû supporter. Sa peinture est très naïve, très enfantine, mais _on retrouve toute la violence à laquelle il a été confrontée_. Ses toiles sont assez sombres, avec des arbres d'une apparence torturée" raconte Pascal Martin.

La vente de ces toiles ont donc lieu au Teilleul, dans la Manche à la frontière du Nord-Mayenne, jusqu'à ce samedi 3 avril 2021.