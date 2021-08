Une entreprise de Limoges remet à la mode les cartes Pokémon

Il fallait y penser. Dépoussiérer des cartes, arrivées dans les cours de récréation, à la fin des années 90. Une entreprise installée depuis deux ans à Limoges, Investcollect, surfe en ce moment sur la tendance. Il faut dire que Pokémon est loin d'être démodé, c'est la licence la plus rentable du monde, devant Mickey et Star Wars.

Investcollect, c'est avant tout une histoire de passionnés, grands collectionneurs. Romain Chat, le fondateur, et David Thyrard, son fidèle acolyte, community manager de l'entreprise. "Depuis longtemps on voulait faire quelque chose avec ça", raconte-t-il. "Romain était parmi les plus grands collectionneurs du monde, il était précurseur dans le domaine."

Le principe ? Réceptionner, estimer, vendre des cartes Pokémon. "Une carte Pokémon, ça peut aller de plusieurs centimes, à plusieurs millions d'euros. C'est selon la rareté. Il y a des cartes, pour lesquelles il n'existe que quelques exemplaires dans le monde. "

Dans le local d'Investcollect, les cartes sont partout. Certaines sont dans des coffrets, éditions limitées. "Là on voit le premier coffret francophone. Il vaut 75 000 euros environ." Surtout, l'entreprise vient de récupérer un coffret édition ..."Aquapolis" ! "C'est une extension dans Pokémon. C'est génial je trouve, comme à Limoges on a la piscine qui s'appelle Aquapolis", sourit David.

L'extension "Aquapolis", mise sous scellés, est vendue 4000 euros. © Radio France - Tristan Barraux

Depuis quelques mois, Investcollect c'est aussi une chaine Youtube. L'un de leur concept est d'ouvrir des paquets de cartes Pokémon et de découvrir le tirage, carte par carte. Le 19 juin dernier, ils publient une vidéo avec un invité exceptionnel : Michou, le Youtubeur aux plus de 3 millions d'abonnés.

"On s'est retrouvé poussé à un niveau sur Youtube, auquel on ne s'attendait pas." Sur cette vidéo, on compte plus de 900 000 vues.