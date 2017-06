Une éolienne Bollée reprend vie à Coulans-sur-Gée

C'est une vieille dame de 123 ans qui est de retour à la vie ! Une éolienne Bollée a été intégralement restaurée. 3 ans de travail ont été nécessaires pour remettre en état ce chef d'oeuvre du génial inventeur sarthois Ernest Sylvain Bollée.

Cette éolienne Bollée refaite à neuf, date de 1894. Elle culmine à 17 mètres de haut. Au départ, elle ne servait pas à faire de l'électricité bien sûr mais à alimenter en eau les animaux. Mais Ernest Sylvain Bollée était un précurseur avec déjà une conscience écologique explique son arrière-arrière petit fils Gérard Bollée, présent vendredi à l'inauguration au siège des Fermiers de Loué. " Cette éolienne servait à donner de l'eau aux bestiaux, ce qui était important à l'époque. Mais il y a une note à la fin du brevet déposé par mon arrière arrière grand-père en 1868. Un note qui stipule que ce moteur à vent peut servir à tout autre chose. Le bras articulé qui tourne grâce à l'énergie du vent servait aussi par exemple à broyer de la paille. C'est mon aïeul qui a donné le nom d'éolienne à ce moteur à vent. Le brevet est caduc maintenant sinon qu'est ce que je gagnerais comme argent (rires)".

Gérard Bollée, 89 ans, arrière arrière petit fils du créateur de l'éolienne Ernest Sylvain Bollée Copier

3 ans de travail

Ce sont les Fermiers de Loué qui ont décidé de restaurer cette éolienne Bollée. Un projet qui date de 2014 après l'inauguration du premier parc éolien à Juillé. 6 éoliennes modernes exploitées par la coopérative sarthoise par le biais de la société Ecoloué. C'est d'ailleurs une partie des bénéfices générés par l'électricité produit par le parc qui a payé la restauration de l'éolienne Bollée.

Léolienne Bollée culmine à 17 mètres de haut. Elle est enlacée par un escalier de 17 mètres de haut. Elle date de 1894 et est contemporaine de la Tour Eiffel © Radio France - yann lastennet

Une dizaine d'éleveurs, de commerciaux et même de fournisseurs des Fermiers de Loué ont mis 3 ans à redonner vie à l'édifice. "Il a fallu apprendre les gestes d'autrefois" précise Alain Alinant, le président de la coopérative sarthoise. "On a appris à poser les rivets comme sur la tour Eiffel car c'est le même système de construction". Certaines pièces ont été refaites à l'identique par des entreprises de la région. Le résultat est exceptionnel.

55 éoliennes Bollée existent encore en Sarthe

Cette nouvelle éolienne est capable de produire assez d'électricité pour alimenter son éclairage. Ce sont Yann et Quentin, 2 élèves en BTS électronique du lycée Saint Joseph Lasalle de Pruillé-Le-Chétif, qui ont planché sur le problème. Il ont réussi à concevoir un mécanisme qui permet de transformer l'énergie du vent en énergie électrique. "Ce n'était pas forcément évident mais c'était passionnant. On va pouvoir mettre ça sur notre CV. Et puis à chaque fois qu'on passera devant en voiture, on se dira que c'est nous qui l'avons fait".

Alain Alinant, le président des Fermiers de Loué et Gérard Bollée, arrière arrière petit fils du créateur de l'éolienne © Radio France - yann lastennet

L'éolienne domine le siège des Fermiers de Loué, route de Laval, à Coulans-sur- Gée. 500 éoliennes Bollée ont été construites en France ( et un peu à l'étranger) entre la fin du 19e siècle et le début du 20e. Il en reste aujourd'hui environ 400 dont 55 en Sarthe