Une épreuve extrême bientôt sur l'Ardéchoise

L'Ardéchoise, la plus grande course cyclo sportive d'Europe (photo d'illustration)

La célèbre cyclosportive l'Ardéchoise va se corser pour son édition 2021. Les organisateurs proposent "l'Ardéchoise Ultra" : 620 kilomètres, 36 cols, à parcourir en une seule étape, 24 heures pour les plus rapides.

Ce sera une boucle avec départ et arrivée à Saint-Félicien qui passera par le tracé de l'Ardéchoise Méridionale. Des bénévoles assureront le ravitaillement, la sécurité et l'animation même au milieu de la nuit. Gérard Mistler, le président de l'Ardéchoise, est persuadé que cette épreuve va attirer du monde : "dans le monde du vélo, il y a peu d'épreuves Ultra en France et de plus en plus de personnes aiment les défis Ultra. Les bénévoles, les correspondants de l'Ardéchoise sont hyper motivés pour accueillir ces fondus du vélo."

Il mise sur des participants de la France entière, mais aussi d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord, de Nouvelle-Zélande, d'Australie. Gérard Mistler estime que, pour la première édition, "il y aura plusieurs centaines de personnes, et 5000 dans 10 ans, ça va attirer des cyclistes du monde entier quand l'épreuve sera connue et médiatisée."

Deux lieux de repos et d’assistance médicale et technique seront installés sur le parcours. Un car assurera le rapatriement des participants en difficulté.