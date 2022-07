Une espadrille basque, produit officiel du Tour de France

La marque "Art of Soule" a signé un partenariat avec le Tour de France pour mettre en vente une espadrille spéciale à cette occasion. La petite marque basque n'en n'est pas à son coup d'essai, et lorgne déjà sur le Tour 2023.

Une espadrille spéciale "Tour de France", bleu, blanc, rouge et distribuée sur les routes du Tour. Ca fait partie des produits labellisés ASO (Amaury Sport Organisation) l'organisateur du Tour. Sans renoncer aux porte-clés, et autres bobs Cochonou, l'organisateur souhaite aussi s'orienter vers des produits un peu plus haut de gamme, et la marque "_Art of Soul_e" a saisi sa chance. Parce que l'espadrille et le Tour de France, c'est vraiment un couple qui marche pour le dirigeant Mathieu Labat : "c'est tout à fait logique: les coureurs sont sportifs, mais les gens sur leur canapé ou au bord de la route, sont en espadrille ! L'idée qui nous est venue c'est de faire une licence en imprimant des logos du Tour de France et des dessins originaux". Et le Pays Basque et son public est aussi une des images fortes du Tour qui impressionne jusqu'aux organisateurs.

Et ça n'est pas la première fois, en fait le tout premier produit de "Art of Soule", il y a une quinzaine d'années, c'était déjà une espadrille Tour de France. Cette année, l'entreprise a relancé une espadrille "Made in France, parce que "par rapport aux produits plutôt publicitaires classiques, qui sont jetés sur le bord de la route par la caravane, le Tour de France cherche maintenant des produits sous licence un peu plus haut de gamme" souligne Mathieu Labat. Parce que l'espadrille à 49€ ne pourra jamais concurrencer des produits fabriqués dans le sud-est asiatique.

Mathieu Labat, dirigeant de Art of Soule: "on fait un tissu exclusif tissé et imprimé en France"

Espadrilles Tour de France Art of Soule © Radio France - Bixente Vrignon

Des espadrilles Sex Pistols

Le Tour a été le déclencheur pour le designer qui explique: "l'idée c'était de prendre des espadrilles, qui à l'époque était plutôt unies ou rayées, et d'aller y imprimer dessus des logos. On a démarré l'aventure Art of Soule avec le Tour de France, et ça nous a fait une superbe carte de visite pour aller voir les clubs de foot comme à l'époque le Paris St Germain, comme les Sex Pistols : on a eu une espadrille Sex Pistols à clous !" La licence a donc été l'acte de naissance de Art of Soule.

La dernière fois que le Pays Basque est passé au Pays Basque pour une étape complète, c'était en 2018. Il sera de retour l'an prochain, le Tour 2023 s'élancera de Bilbao, et y restera pour quatre étapes, avec une possible arrivée à Bayonne.