Une étudiante de Rouen originaire de Bretagne répond aux enfants pour le Père Noël

Une étudiante Rouennaise originaire de Bretagne a décidé d'être scribe du Père Noël. Julie, 20 ans, une habitante de Langueux dans les Côtes d'Armor, étudiante en Fac de droit à Rouen, a créé une page Facebook en septembre, Le Lutin de Noël, pour proposer son aide au Père Noël. Les enfants et les parents la sollicitaient par mail, elle réceptionnait par la poste les listes de cadeaux des enfants, et leur répondait un courrier personnalisé. Elle a même été un peu dépassée par les demandes, plus de 300, mais elle a quand même répondu à près de 150 enfants en France, à Nîmes, Lille, Strasbourg, de la Bretagne, de Belgique.

C'était très sympa, j'ai beaucoup aimé

Je mets 10-15 minutes pour répondre à une lettre, car j'ai maintenant la méthode

Les parents fournissaient l'enveloppe et le timbre, Julie a acheté près de 200 cartes pour une vingtaine d'euros. Elle a par exemple reçu la lettre de Nathan qui a écrit au Père Noël depuis Marbaix dans le Nord, près de la frontière belge.

Avec maman, nous t'avons fait des biscuits de Noël, que tu pourras partager avec tes lutins

Je signe le Père Noël, c'est un peu une usurpation d'identité

Julie compte aider le Père Noel encore l'année prochaine, mais elle demandera aux parents un euro symbolique, qu'elle reversera à l'association les Blouses Roses.