Une exposition Star wars en Lego ouvre ses portes à Mini World à la Valette

R2D2, C3PO, Luke Skylwalker ou encore Dark Vador, ça vous parle forcément. La saga Star wars s'expose à Mini World au sein de l'avenue 83 à la Valette dès ce mercredi. Une exposition qui est uniquement réalisée avec des pièces de Lego. Plus de 2 millions de briquettes ont été nécessaires pour réaliser des scènes des différents épisodes, des vaisseaux, ou des personnages.

Ce sont des passionnés de la région d'Auxerre qui ont tout fabriqué, sur leur temps de repos. "Ils avaient dejà beaucoup de pièces et ils en ont acquis d'autres afin de proposer une exposition complète. Cela a demandé des milliers d'heures de travail et de patience" commente Steven Vasselin, le directeur de Mini World à la Valette.

Derrière la vitrine représentant l'attaque du destroyer impérial, Gabriel, du haut de ses 6 ans et 1/2 est impressionné. "Il est extraordinaire ce gros vaisseaux". Et l'enfant ne se démonte pas quand on lui demande s'il se voit construire le même. "Oui, mais il faudra peut-être au moins deux heures" répond-il.

En réalité, ce vaisseau totalise près de 200 000 briquettes. Donc il faudra sans doute beaucoup, beaucoup plus que deux heures, à raison de 2 secondes par briquette. Un véritable travail de fourmis qui reconstitue les moments et les personnages emblématiques de la saga, de la planète Hott, la lune d'Endor, ou la base rebelle de Yavin 4, en passant par les Ewoks, Luke Skywalker ou le méchant Dark Vador. Toutes les constructions sont magistrales, la plus grande mesure 20m².

L'un des vaisseaux de Star wars reconstitué entièrement en briquettes Lego © Radio France - Christelle MARQUES

Le souci du détail

Toutes les pièces sont en Lego, et rien d'autres. Il y a même des pièces de collection. "Maintenant, avec les nouveaux épisodes, il y a des pièces des anciennes versions qui ne sont plus commercialisées. Nous les avons ici. Ce sont des pièces qui peuvent coûter quelques centaines d'euros" détaille Richard Richarté, le président fondateur de Mini World.

L'univers des Lego est enrichi d'écrans diffusant des images des différents épisodes. On plonge très vite dans l'ambiance, qu'on soit petit ou grand, passionné ou pas par Star wars. "C'est aussi la richesse de Lego, c'est que cela parle à tout le monde" explique Steven Vasselin.

Et dans les visiteurs en effet, des enfants comme Lila, 9 ans, accompagnée par ses parents. Très fan depuis longtemps, elle est impressionnée par la grandeur des vaisseaux et se dit que "finalement, elle n'a pas tant que ça de Lego chez elle". Son papa sourit à ses côtés et confie qu'il "est impressionné par le travail accompli, le sens du détail. C'est magique". Un peu plus loin, un grand enfant a les yeux pleins d'étoiles. "Ca me rappelle mes souvenirs de gamin, en 78 quand j'ai vu la première Guerre des étoiles, je me replonge complètement dedans" raconte-il.

L'exposition est à découvrir à Mini World jusqu'au mois de septembre.