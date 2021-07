Une famille châtelleraudaise remporte le jackpot Euromillions

Une famille à Châtellerault empoche plus de 30 millions d'euros à l'Euromillions. Il s'agit désormais du plus gros gain du département.

Amateur de statistiques, sa règle et ses calculs en tête, ce père de famille ne pensait pas ce dimanche 11 juin 2021 avoir la combinaison gagnante. "Je me suis dit que c'était la dernière fois que je jouais cette combinaison avant de passer à une autre", confie-t-il à la Française des Jeux qui lui a remis les 30 millions d'euros. Comme toute sa famille, il souhaite garder l'anonymat.

Trente millions d'euros

C'est le plus gros gain enregistré dans la Vienne mais également le premier jackpot sur tout le territoire français depuis le début de l'année. Sophie, co-gérante du bureau de tabac Le Tout en un, à Châtellerault :

C'est nous qui avons la main du bonheur aussi !

"Il y a déjà eu une grosse somme gagnée ici mais c'était il y a très longtemps, mais la plus grosse somme c'est aujourd'hui. Je suis contente pour eux ! J'espère avoir un petit restaurant au bout car nous, nous ne touchons rien là-dessus, c'est normal. Ça ferait plaisir ! Si c'est des gens qui ont l'habitude de venir chez nous, on les sert depuis des années et des années. On ne souhaite que ça d'avoir un petit truc ! C'est nous qui avons la main du bonheur aussi. Vous imaginez, c'est moi qui avais peut-être le ticket en main, ou mes collègues ! Je pense que les gens vont venir jouer beaucoup plus ici, déjà depuis ce matin, j'ai vu venir jouer des gens que je ne connais pas."

Et pour tous les curieux, la combinaison gagnante était : 9 -17-21-33-39, étoiles 7 et 11.