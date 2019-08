Une famille de Fenouillet voit le Brennus et des joueurs du Stade débarquer chez elle

Fenouillet, France

C'était le mercredi 14 août dernier, le Bouclier de Brennus a déserté les locaux du Champion de France, le Stade Toulousain, pour prendre la direction du nord de la ville rose, à Fenouillet. Opération de communication efficace bien connue de la Ligue Nationale de Rugby, « On vient chez vous », pour réaliser le rêve d’une famille passionnée de rugby. Un appel à candidature est lancé en fin de saison sur la page Facebook du TOP 14 sous forme de concours photo récompensant la photo de famille la plus originale sur le thème du rugby.

Et cette année, Laurent, Sarah et leurs trois garçons à Fenouillet ont remporté le concours. Et de voir arriver dans les mains du Président de la Ligue Nationale de Rugby, Paul Goze, le fameux Bouclier.

Et puis surtout Maxime Mermoz, Sébastien Bézy, Jérôme Kaino, Josefa Tekori, Louis-Benoit Madaule, Dorian Aldegheri, Clément Castets et l’entraîneur adjoint Clément Poitrenaud sont aussi venus dans le jardin de la famille à Fenouillet.

J'ai quand même un All Black dans mon jardin ! — Laurent, heureux gagnant

La famille entière, cousins et grand-mères, a pu profiter des Rouges et Noirs. Les enfants sont repartis avec des cadeaux estampillés "ST", t-shirts et sacs à dos. La LNR leur a même apporté le ballon qui a servi lors de la finale entre Toulouse et Clermont le 15 juin dernier.