Une famille de Moselle ouvre les portes de sa maison pour montrer sa crèche de Noël géante

Ham-sous-Varsberg, France

Chaque année, la famille Robinet met le paquet. Depuis 17 ans, elle installe une crèche de Noël monumentale dans la véranda dans sa maison de Ham-Sous-Varsberg, au sud-ouest de Creutzwald. Cette crèche est devenue une attraction locale, et est même inscrite sur la route des crèches.

Tout est parti d'une simple conversation, comme le raconte Jean Robinet : "J'avais un cousin qui est venu nous rendre visite il y a quelques années, et il nous a dit 'pourquoi ne pas installer la crèche dans la véranda ?' Et depuis ce jour-là, on met la crèche dans la véranda, et chaque année, elle grandit."

Plus de 30h de travail pour tout installer

A tel point qu'aujourd'hui, cette crèche fait environ 2,50 mètres de haut pour 4 mètres de large. Il faut plus de 30h à Jean Robinet pour installer l'ensemble de ce décor enneigé, illuminé et habité par une centaine de personnages.

Un petit train et un téléphérique font partie de ce décor de Noël. © Radio France - Fanette Hourt

Un skieur dévale les pentes de ce décor de Noël enneigé. © Radio France - Fanette Hourt

Une partie de la crèche est consacrée aux photos de famille. © Radio France - Fanette Hourt

Rapidement, la notoriété de la famille Robinet dépasse les frontières de la commune. "D'abord c'était pour la famille qui venait voir, puis la famille l'a dit aux amis et c'est devenu du bouche-à-oreille", raconte Jean Robinet.

Aujourd'hui, près de 150 personnes viennent voir chaque année cette crèche. Mais cela reste avant tout une histoire de famille. "C'est par exemple mon mari, qui est décédé depuis dix ans, qui est allé chercher du bois en forêt et qui a fabriqué la crèche qui accueille Jésus", raconte Yolande Robinet, la mère de Jean.

Sans la crèche, pour nous, ce n'est pas Noël. — Yolande Robinet

Vous pouvez visiter la crèche de la famille Robinet tous les jours de 16h à 20h jusqu'au 15 janvier, au 4 rue de la bergerie à Ham-sous-Varsberg. Par ailleurs, une quarantaine de crèches font partie de la route des crèches. Elles sont en découvrir dans le secteur de Bouzonville, Creutzwald et Saint-Avold jusqu'au 31 janvier.