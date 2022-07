Une famille de Périgourdins vit gratuitement en Sicile grâce à Airbnb

Grâce à un concours Airbnb, Eva Gautherie et sa famille ont gagné un séjour d'un an à Sambuca, en Sicile. Ils ont emporté avec eux des caisses de vêtements et de jouets.

La maison où vient d'emménager Eva Gautherie, son mari et ses trois enfants parait tirée d'une carte postale. Située à Sambuca, un petit village de Sicile, elle a entièrement été rénovée par un cabinet d'architectes italiens. Bâtie sur trois étages, elle possède trois chambres, deux salles de bains, le tout à une vingtaine de kilomètres de la mer. Et sans que cela coûte un centime aux nouveaux locataires.

Proposer une chambre sur Airbnb contre un loyer payé

"On se sent extrêmement chanceux" témoigne Eva, professeure de yoga et auteure de 39 ans. Avec son mari Matthieu, la jeune femme a gagné le dernier concours d'Airbnb. La plateforme en ligne proposait de loger gratuitement une famille pendant un an. En contrepartie, cette dernière devait louer l'une des chambres sur la plateforme. Et parmi les 100 000 candidatures, c'est Eva et son mari qui ont été sélectionnés.

C'est par mail qu'Eva Gautherie a appris qu'elle était gagnante du concours d'Airbnb, devant 100 000 autres candidats. - Clémentine Prouteau

Le village de Sambuca est connu pour sa récente campagne de "maisons à 1 euro", une opération pour attirer de nouveaux habitants. Cette fois, c'est avec Airbnb que la commune italienne s'est associée.

Un mois pour changer de vie

Lorsqu'ils l'apprennent, Eva et sa famille ont un mois pour faire leurs bagages. "On ne pensait pas être pris, à aucun moment on ne s'est projeté, avoue la mère de famille. Alors on s'est demandé comment on allait s'organiser. On était très contents mais on s'est prit un petit coup de stress, quand même."

Le couple a finit par trouver plusieurs solutions. Avec l'aide de leur école, les trois enfants de la famille suivront leurs cours à distance et Eva et Marc télétravailleront. "Je compte aussi proposer des cours de yoga aux habitants sur place", ajoute la jeune femme. Le couple réfléchissait depuis un moment à vivre, au moins quelques mois, à l'étranger. Le concours d'Airbnb était l'occasion de se jeter dans le bain. "Nous voulons apporter quelque chose de différent à nos enfants, leur faire découvrir d'autres cultures. Et puis, la Sicile, c'est une météo, une gastronomie merveilleuse! "

La petite famille va d'ailleurs suivre des cours de cuisine et d'Italien durant le mois de juillet. Elle compte également profiter de la proximité de la mer pour "aller surfer". "Nous ne savons pas combien de temps nous allons rester", confie Eva. Les Périgourdins ne sont obligés de rester sur place que pendant trois mois, et jusqu'à douze s'ils le souhaitent. "Nous vivrons au jour le jour, mais nous allons profiter au maximum."