Une famille de Quérénaing adopte 4 bébés hérissons pour qu'ils passent en toute sécurité l'hiver

Les bébés dorment trop tranquillement sous un linge que Jocelyn a installé dans leur carton rempli de paille dans son atelier, pas question de trop les embêter le jour car ce sont des animaux nocturnes.

C'est sa femme Sandrine qui les a trouvés en septembre entre les rosiers et la haie, et très vite Jocelyn a pris le relais, en leur préparant un nid douillet

Pour remplacer un peu leur mère, et remonter leur température corporelle, j'ai mis des bouillotes avec une serviette au dessus

Jocelyn appelle alors le sanctuaire des hérissons, et des refuges qui sont tous pleins et qui lui expliquent que les bébés ne passeront pas l'hiver sans son aide.

Depuis Jocelyn est aux petits soins pour ses choupissons, le petit nom trop mignon des bébés hérissons. Pour ne pas faire n'importe quoi avec eux comme donner du pain et du lait, il est devenu incollable sur l'espèce en appelant les refuges donc mais aussi en regardant des émissions sur le sujet sur Arte ou C'est pas sorcier de Jamy

Et il sait maintenant presque tout sur eux de leur reproduction à l'alimentation. ll peut même prendre soin de leurs pics infestés de tiques avec une potion à base d'huile de tournesol et d'huile essentiel de lavande.

Un régime à base de croquettes pour hérisson, pour chats et de vers de farine

Le moins qu'on puisse dire c'est que ces petites boules piquantes sont en forme, le régime à base de croquettes et pâtés pour hérissons et oui ça existe mais aussi pour chats complétés par des vers de farine qu'en bon pêcheur Jocelyn élève, fonctionne bien puisqu'ils sont passés de moins de 100 g à plus de 800 pour l'une d'entre elle.

Des petites femelles qui ont toutes leurs caractères, entre la grosse dormeuse et l'aventurière qui s'est déjà enfui à plusieurs reprises du carton.

Avec leur petite bouille forcément la famille craque pour ses nouveaux locataires

On s'y habitue, on s'y attache c'est devenu des mascottes ! c'est une très belle histoire qui j'espère va bien se terminer pour eux

Une maison en bois dehors pour passer l'hiver

Mais pas question de les adopter définitivement, "la nature va reprendre ses droits", et les petits pourront bientôt se nourrir eux même, en attendant la prochaine étape a priori ce dimanche, le passage dans leur maison de bois installée dehors pour hiberner que Jocelyn a fait lui même avec des palettes de bois brut, sans aucune peinture pour ne pas intoxiquer ses petits protégés qui ont un odorat très développé.

Et là encore, il a chouchouté ses invités avec un vrai petit palace avec un couloir pour installer la nourriture quand ils se réveilleront de temps en temps dans leur hibernation, et puis une chambre pour les accueillir.

Après l'hiver, les choupissons ne devraient plus avoir besoin de l'aide des Fontaine, mais Jocelyn espère qu'elles resteront pas trop loin, car les hérissons sont les amis des jardiniers, ils mangent les insectes nuisibles au potager et sont un bon indicateur d'une bonne biodiversité.