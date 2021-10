Une famille de sangliers investit la piste de l'aéroport de Périgueux Bassillac en Dordogne

Ce sont des passagers inattendus qui ont débarqué ce vendredi 1er octobre dans l'enceinte de l'aéroport de Périgueux-Basillac annonce la structure dans un post Facebook, photos à l'appui. Une famille de sangliers s'est retrouvée sur la plateforme et les pistes et l'aire de manœuvre, quatre sangliers et quatre marcassins précise la responsable d'exploitation Carole Lehair. Les animaux ont été découverts ce vendredi matin à l'ouverture de l'aéroport vers 8 heures. Cela n'a pas perturbé les vols prévus mais les animaux ont provoqué des dégâts sur les clôtures qu'ils ont tordues et soulevées. Régulièrement, ces clôtures sont inspectées pour vérifier leur état sur les 75 hectares de superficie du site.

Les deux pompiers de l'aéroport qui sont également agents de l'unité de prévention du péril animalier sont intervenus pour évacuer les sangliers et les petits marcassins. Ils les ont repoussé vers les portails de secours et la famille de sanglier a pu sortir. Les agents de l'unité de prévention du péril animalier sont là pour veiller à la cohabitation entre les animaux et le trafic aérien.

Ce n'est pas la première fois que des sangliers forcent les clôtures pour entrer dans l'enceinte de l'aéroport. C'est assez régulier surtout en cette saison, explique la responsable d'exploitation. Ils peuvent également provoqué d'autres dégâts sur les pistes en herbe en retournant le sol.