Une famille dijonnaise empoche 83,4 millions d'euros à l'EuroMillions

Ils ont dépensé 2,50€ au tabac de la République à Dijon le 11 avril, pour acheter une grille d'EuroMillions. Aujourd'hui, ces Dijonnais sont multimillionnaires. Ils ont empoché le pactole de 83,4 millions d'euros.

Le 11 avril dernier, pour le tirage de l'EuroMillions, il fallait cocher les 22-5-31-49-21 et les étoiles 8 et 2. C'est ce qu'a fait une famille de Dijonnais, au tabac de la place de la République à Dijon, rapporte Le Parisien. Une dépense folle de 2€50 qui leur rapporte aujourd'hui ... 83,4 millions d'euros ! Malgré une chance sur 116 millions de toucher le jackpot, ces Dijonnais sont devenus multimillionnaires. C'est le sixième plus gros gain jamais remporté en France depuis le lancement de la loterie européenne en 2004, le quatrième gain dans le département en seulement huit mois.

"4 à 5 grilles d'EuroMillions dans l'année"

Une chance inouïe pour cette famille qui n'a pas l'habitude de passer son argent dans des grilles de loterie. "Si on fait 4 à 5 grilles d'EuroMillions dans l'année, c'est le bout du monde" auraient-ils confié à la FDJ raconte toujours Le Parisien. Aujourd'hui, ils veulent visiblement rester anonymes et discrets. Pas question de flamber leur pactole à la Cloche ou au casino de Santenay ! Ils vont faire des voyages et "_donner du sens à ce ga_in" précise la FDJ à nos confrères.