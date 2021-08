Une famille perd sa chatte sur la route des vacances et la retrouve le lendemain au même endroit

Lundi 16 août 2021, une famille de la région parisienne rentre de vacances en Mayenne, et au niveau du Mans, leur chatte s'enfuit. Contraints de rentrer sur Paris pour reprendre le travail, les propriétaires retrouvent la petite chatte Lila le lendemain soir, saine et sauve.

C'est la belle histoire de la semaine. Une famille originaire de la région parisienne est venue en vacances en Mayenne, pour les 70 ans de la grand-mère maternelle. Lundi 16 août 2021, sur la route du retour, Éléonore, son conjoint et leur fils font une pause au niveau de Saint-Saturnin, proche du Mans. Mais en sortant, la chatte s'enfuit par peur des voitures présentes autour. Débute alors une longue période de recherche.

"Nous avons donné le maximum ce lundi pour retrouver Lila, mais c'était mission impossible", raconte Éléonore la propriétaire de la chatte. "Mais à 23h, nous devions rentrer sur Paris pour travailler le lendemain, donc on a lâché l'affaire." "Notre fils a pleuré pendant tout le chemin du retour, il n'y avait aucun bruit dans la voiture", précise cette dernière.

Reprise des recherches le lendemain soir

Une journée plus tard, le mardi 17 août au soir, Éléonore et son conjoint reprennent la route direction Le Mans dans l'espoir de la retrouver. "Nos chances étaient faibles, car c'est une zone très fréquentée par les véhicules", se souvient-elle. "Notre fils nous avait dit d'agiter les clefs de la maison, un son reconnaissable par la chatte, et ça a marché". Après une trentaine de minutes de recherche, les premiers miaulements sont entendus par les propriétaires.

"Elle s'était cachée au niveau d'une entreprise à une cinquantaine de mètres de là où elle s'était enfuie", explique Éléonore. "Nous sommes donc passés par-dessous le portail, on s'est approchés doucement et hop ! Nous avions retrouvé Lila, notre chatte". Une fois dans la voiture, la petite bête a vite compris qu'elle n'était plus perdue. "Arrivée à la maison, elle s'est ruée sur ses croquettes car elle n'avait pas mangé depuis 24h". Une façon pour elle de digérer sa fugue et ses heures d'attente.