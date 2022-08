Une famille rouennaise part faire le tour du monde pendant un an

Ils vont visiter quatre continents. Une famille originaire de la Métropole de Rouen plaque tout pendant un an pour assouvir sa soif de voyages. Départ ce jeudi, d'abord pour le Costa Rica, avant de découvrir le Canada, les Etats-Unis, l'Amérique du sud, l'Océanie et l'Asie du Sud-Est.

C'est un rêve qui se réalise pour Rachel et Vincent, les parents, et leurs enfants Maëlys, Augustin et Anatole, respectivement âgés de 16, 14 et 10 ans. La famille, qui vivait jusqu'à présent dans la métropole de Rouen, va parcourir le monde pendant toute une année. Au programme : la traversée de l'Amérique du Nord, centrale et du Sud, puis une virée en Océanie, avant de découvrir le Japon et l'Asie du sud-est.

Dans chaque pays visité, les globe-trotters vont rester un mois. "15 jours où l'on va vivre comme les habitants, et 15 jours où l'on va plutôt se balader et faire du tourisme", explique Rachel. Avec deux impératifs dans le programme : passer noël en Uruguay, où vit la mère de Rachel, puis être en Indonésie en juin, pour que Maëlys puisse passer ses épreuves du bac de Français. "C'est maintenant qu'il faut le faire, parce qu'après, la grande sera en terminale et partira de la maison", détaille Rachel.

Des économies depuis plusieurs années

Les enfants vont d'ailleurs suivre leur scolarité par correspondance. "On a conscience que ça ne va pas être facile tout le temps, en revanche ils vont acquérir plus d'autonomie ! Je ne m'inquiète pas, ça va le faire", continue-t-elle. Une situation qui ne perturbe pas le benjamin de la famille, Anatole, qui va entrer en sixième : "Y'a juste les copains que j'aimais bien à l'école et la maîtresse... Et là, on pourra faire tout le travail dans la matinée, et l'après-midi, des loisirs !" Lui a hâte d'aller voir des matchs de Base-ball aux Etats-Unis, de Hockey-sur-glace au Canada et de "voir les toucans au Costa-Rica". Son frère, Augustin a bien envie de découvrir le Japon, notamment pour y goûter "de vrais Ramen".

Le voyage d'une vie a forcément un coût. Entre 90.000 et 100.000 euros de budget au total. Ça inclut évidemment les billets d'avions, le plus cher, mais aussi les locations de logements, et la vie quotidienne d'une famille de cinq personnes. Pour financer ce périple, la maison familiale près de Rouen est mise en location depuis quelques jours, Rachel va télétravailler et les dépenses sont restreintes depuis plusieurs années. "A chaque fois, on met en regard ce qu'on pourrait faire en voyage avec l'argent de potentiels achats, et on se dit qu'on peut clairement s'en passer", rebondit la maman.

Aventures à suivre sur Instagram

Une crainte quand même avant de partir pour Vincent, le papa, au niveau du rythme : "quitter le travail, la vie ici, pour passer sur toute autre chose, c'est un changement de vitesse énorme et il va falloir s'adapter sur les premières semaines".

Les aventures de la famille rouennaise seront à suivre sur ce compte Instagram et sur l'application Polarsteps.