Une fanfare sarthoise tourne une publicité pour des chips avec Denis Brogniart en vue de l'Euro 2021

C'est un sacré coup de pub pour la batterie-fanfare de Requeil-Château l'Hermitage. En juin-juillet, durant l'Euro de football, trois de ses membres apparaîtront dans une publicité pour les chips Pringles, avec le présentateur télé Denis Brogniart et l'humouriste Jhon Rachid. Un spot qui sera diffusé sur les réseaux sociaux et que les musiciens sarthois sont allés tourner dans une maison de Montreuil, en région parisienne, le 11 mars. "C'était intensif ! Caméra, moteur, coupez, on l'a entendu bien des fois", se souvient Christophe Plessis, le président de la batterie-fanfare.

Un canapé, un match de foot et des Pringles

Un canapé, un match de foot à la télé et les deux vedettes du show-biz qui profitent du spectacle en mangeant les fameux gâteaux apéritif... Voilà le décor dans lequel ont du se fondre les musiciens. En tenues d'apparat et avec leurs instruments. "C'était stressant, admet Léna Plessis, on a tourné pendant plus d'une heure, d'abord derrière Deni et Jhon, puis à leur place sur le canapé. On a joué la Marseillaise plusieurs fois, ainsi qu'un mini-jingle pour un but. On a dû faire au moins une vingtaine de prises !"

Malgré le petit stress, les trois musiciens sont revenus enchantés : "C'était une belle expérience, très bon accueil, on a pris le repas ensemble le midi, impeccable. On était d'égal à égal avec tout le monde et puis comme on a pris la chose très au sérieux, je pense que ça a été apprécié et d'ailleurs ils n'ont pas cessé de nous le dire", soulignent Christophe Plessis et Thierry Carré.

Repérés par la production sur les réseaux sociaux

Repérée par la production sur ses réseaux sociaux Facebook et Instagram, la batterie-fanfare a été démarchée par la production. "L'uniforme et ce qu'on faisait leur convenait et en 15 jours on s'est retrouvé sur le tournage", raconte Christophe Plessis, qui avoue quand même avoir d'abord "cru à une blague". La fanfare a envoyé des photos et vidéos, puis la production a choisi les musiciens et les instruments qu'elle souhaitait. Puis il a fallu travailler cette Marseillaise. Et composer le fameux jingle du but : "J'y ai réfléchi une nuit, je me suis dit qu'il fallait un truc court, sur 10 secondes, un peu enlevé. Apparemment, ça a plu", sourit Thierry Carré, qui l'a composé.

Cette aventure suscite évidemment beaucoup de curiosité : "Dès qu'on croise quelqu'un, on nous demande souvent comment on s'est retrouvé là-dedans, pourquoi nous !", s'amuse Christophe. "Même mes profs me demandent comment ça s'est passé tout ça", confirme sa fille Léna. Mais pour la fanfare, à l'arrêt depuis des mois à cause de la crise sanitaire, ça a été l'occasion de reprendre les instruments. Et de s'offrir également une belle publicité, en attendant la reprise des défilés et des festivités.