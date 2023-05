Une femme accouche dans la rue en plein centre ville d'Auxerre

Une femme a accouché cette nuit dans le centre ville d'Auxerre. Elle a mis au monde un bébé sur la voie publique, place des veens. Le garçon s'appelle Joshua et selon les pompiers et le samu qui sont intervenus sur place, le bébé et sa maman se portent bien.

Photo d'illustration © Maxppp - Josselin Clair 23h44, cette nuit, les pompiers d'Auxerre et le Samu reçoivent un appel, une femme est en train d'accoucher place des veens à Auxerre, en plein centre-ville. ⓘ Publicité 23h52 , ils sont sur place, Joshua est né, il va bien, comme sa maman. Pour le moment on ne connait pas les circonstances de cet accouchement si rare. Plus d'informations à venir !