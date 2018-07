Une maman a donné naissance ce mardi à un petit garçon dans un train de la ligne P qui reliait Provins (Seine-et-Marne) à la gare de l'Est.

Gretz-Armainvilliers, France

Heureux événement à bord du Transilien. Un enfant est né à la mi-journée dans un train qui roulait entre Provins et la gare de l'Est à Paris. Les secours ont été alerté peu avant 13 heures après un appel au 31 17, le numéro d'urgence des trains Transilien, signalant qu'une femme était sur le point d'accoucher à bord d'une rame de la ligne P. Le train a donc fait un arrêt improvisé en gare de Gretz-Armainvilliers pour permettre l'intervention des pompiers et d'une équipe médicale. Alors que les usagers embarquaient à bord d'un autre train, la maman donnait naissance sans difficulté à un petit Loïc. Tous deux se portent bien.

🎉 Un heureux événement sur la #ligneP ! Nous sommes ravis de vous annoncer la naissance d’un bébé sur notre ligne 👶🍼 Félicitations aux parents et bienvenue au petit garçon ! 🎈 pic.twitter.com/YHwdmw5w6L — Ligne P SNCF (@LIGNEP_SNCF) July 24, 2018

L’événement rappelle la naissance d'un garçon sur le réseau RATP, à bord du RER A à la station Auber au mois de juin. La régie des transports avait décidé dans la foulée de lui accorder la gratuité de ses lignes jusqu’à ses 25 ans. La SNCF va-t-elle faire un geste similaire ? La réflexion est en cours, nous souffle-t-on du côté de la compagnie ferroviaire.