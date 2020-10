Une femme retrouve sa bague de mariage 40 ans après l'avoir perdue sur une plage des Côtes d'Armor

Nous sommes au mois juin dernier, Nicolas Kaspryck marche sur la plage du Palus à Plouha avec son détecteur de métaux. Soudain, vers midi, "ça fait bip, bip", sourit Nicolas. Entre les galets et le sable apparaît une alliance.

ECOUTEZ L'incroyable histoire de la bague de mariage retrouvée 40 ans après avoir été perdue sur une plage des Côtes d'Armor Copier

"A l'intérieur, il y a deux prénoms et une date. Jean-René à Anne, le 31 août 1974 avec deux petits cœurs entrelacés".

La bague découverte sur la plage est intacte © Radio France - DR

Perdue sur cette même plage en 1980

Le chercheur de métaux décide de publier la photo de sa découverte sur Facebook et en quelques heures à peine, magie des réseaux sociaux, la propriétaire de la bague est identifiée. Anne Hervé habite à Eguzon-Chantôme dans l'Indre avec son mari Jean-René. Imaginez un peu leur réaction lorsqu'ils apprennent que leur bague de mariage perdue en 1980 sur la plage du Palus à Plouha vient de réapparaître, quasiment au même endroit.

Retrouver mon alliance 40 ans après ça fait bizarre, je me suis assise et j'ai pleuré, raconte Anne.

Remise en mains propres 40 ans après sur la plage

"Je ne pensais plus la revoir, elle n'est pas cabossée du tout, elle est nickel !", s'enthousiasme Anne. "Tous les deux, on n'avait plus de bague, moi j'avais retiré la mienne pour la mettre dans un coffret", précise Jean-René.

Nicolas Kasprzyk qui a retrouvé la bague sur la plage du Palus à Plouha © Radio France - Johan Moison

Fin septembre, Nicolas le chercheur de métaux, a retrouvé Anne et Jean René sur la plage du Palus pour leur redonner la fameuse bague. Anne envisage de la porter autour du cou pour ne plus jamais la perdre.