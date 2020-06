Une fête franco-belge, à Florenville, pour célébrer la réouverture des frontières

Alors que les frontières européennes rouvrent ce lundi 15 juin, Belges et Français ont décidé de marquer le coup en organisant une réception dans la commune de Florenville (Belgique). "C'est symbolique, mais on a tous quelqu'un qui vit de l'autre côté de la frontière", dit le bourgmestre de la ville

Après trois mois d'isolement à cause de la pandémie de coronavirus, les Européens retrouvent ce lundi 15 juin la possibilité de voyager plus facilement d'un pays à l'autre. C'est notamment le cas dans les Ardennes entre la France et la Belgique, alors les autorités ont décidé de se retrouver dans la commune de Florenville, elle-même traversée par la frontière. "Il y a toujours des obligations de distanciation, donc on ne peut pas inviter beaucoup de monde, mais on va se retrouver entre élus pour couper les rubans tricolores bleu-blanc-rouge et noir-jaune-rouge", dit le bourgmestre Jacques Gigot.

Une célébration symbolique, mais qui peut rappeler des souvenirs à certains : "A l'époque où il y avait des frontières, on ouvrait déjà tous les ans pour la Pentecôte". Cette réouverture des frontières est également importante économiquement car côté français (dans la pointe ardennaise), 70% de la clientèle est belge.

Le bourgmestre de Florenville, Jacques Gigot Copier

Si vous avez l'intention de voyager en Europe, faites attention avant de boucler vos valises car tous les pays n'appliquent pas les mêmes règles.

- Ils sont déjà accessibles - L'Italie avait donné le signal dès le 3 juin en se rouvrant à tous les voyageurs. Autre pays pressé de sauver sa saison touristique, la Croatie a aussi devancé l'appel et rouvert ses frontières dès jeudi, tout comme la Pologne , accessible pour tous les citoyens européens depuis samedi. De nombreux pays ont choisi la "stratégie de l'oignon", en s'ouvrant ces dernières semaines à leurs voisins d'abord, avant d'élargir le périmètre de circulation. Ainsi, il est déjà possible de circuler sans contrôle en Europe centrale ou d'un Pays Balte à l'autre.

- avait donné le signal dès le 3 juin en se rouvrant à tous les voyageurs. Autre pays pressé de sauver sa saison touristique, la a aussi devancé l'appel et rouvert ses frontières dès jeudi, tout comme la , accessible pour tous les citoyens européens depuis samedi. De nombreux pays ont choisi la "stratégie de l'oignon", en s'ouvrant ces dernières semaines à leurs voisins d'abord, avant d'élargir le périmètre de circulation. Ainsi, il est déjà possible de circuler sans contrôle en Europe centrale ou d'un Pays Balte à l'autre. - Ils rouvrent lundi 15 juin - L a Belgique, la France, la Grèce rétablissent lundi matin la libre circulation avec tous les pays du continent. Athènes, dont l'économie repose en grande partie sur le tourisme, va même plus loin et invite les voyageurs de plusieurs régions hors UE - comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, la Chine. Vers l'Allemagne et l'Autriche , les contrôles à l'arrivée par la route, le rail ou les airs seront levés lundi à minuit. La Norvège va ouvrir lundi ses frontières à tous les pays nordiques en imposant des conditions qui excluent à ce stade la quasi-totalité de la Suède, où l'épidémie de nouveau coronavirus reste vive. La France prévient qu'elle appliquera "la réciprocité" aux pays imposant des restrictions à ses ressortissants .

- L rétablissent lundi matin la libre circulation avec tous les pays du continent. Athènes, dont l'économie repose en grande partie sur le tourisme, va même plus loin et invite les voyageurs de plusieurs régions hors UE - comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, la Chine. Vers , les contrôles à l'arrivée par la route, le rail ou les airs seront levés lundi à minuit. va ouvrir lundi ses frontières à tous les pays nordiques en imposant des conditions qui excluent à ce stade la quasi-totalité de la Suède, où l'épidémie de nouveau coronavirus reste vive. . - Ils sont encore frileux - La Roumanie ne rouvrira pas ses frontières pour les non-nationaux et ne donne aucune date précise. Initialement fixée au 1er juillet, la date de réouverture de l'Espagne aux touristes a finalement été avancée au 21 juin, sauf à la frontière terrestre avec le Portugal où les contrôles se poursuivront jusqu'au 1er juillet. Par "réciprocité", la France a prévu de poursuivre dans l'immédiat ses contrôles à la frontière avec l'Espagne.