Galette des rois : une fève à l'effigie de Thibaut Pinot

La fédération des boulangers de Haute-Saône a décidé de mettre les cyclistes célèbres du département à l'honneur. Ils sortent une série de 10 fèves pour les galettes des rois de l'Epiphanie 2018. La plus attendue : celle du grimpeur de Melisey, Thibaut Pinot .

Ce lundi soir, la fédération des boulangers de Haute-Saône a présenté les fèves de l’Épiphanie 2018 qu'elle proposera à ses clients. Il s'agit d'une collection de dix fèves représentant "les cyclistes d'hier et d'aujourd'hui", et parmi eux se trouve le plus connu : Thibaut Pinot.

Dix fèves en l'honneur des cyclistes d'hier et d'aujourd'hui, en fait huit cyclistes + deux fèves représentant La Planche des belles filles et Vesoul, les sites d'arrivée et départ d'étape du tour de France 2017. La fève de Thibaut Pinot le représente en danseuse avec un maillot bleu et blanc. Les spécialistes reconnaîtront les coureurs de la FDJ, les autres liront son nom et son prénom sur le socle.

Et si Froome et Nibali recevaient une galette et se cassaient les dents sur Pinot ?

Ils n'y avaient pas pensé, mais la rédaction de France Bleu Besançon suggère aux boulangers hauts-saônois devraient envoyer une galette à Chris Froome et une autre à Vincenzo Nibali, pour qu'ils prennent un peu de brioche et se cassent les dents sur Pinot et sa fève.

Les dix fèves qui mettent la Haute-Saône cycliste à l'honneur. - Image fournie par la fédération des boulangers de Haute-Saône.

Les huit cyclistes représentés