Une fillette sauvée après être tombée dans un puits dans les Côtes d'Armor

Les pompiers ont pu récupérer la fillette et son papa.

Penvénan, France

Le drame a été évité de peu à Penvénan, près de Lannion. Vendredi soir, vers 18h30, la petite Lilou tombe dans un puits. Elle veut empêcher un chat de traverser la route. Le chat se réfugie sur le puits mais les lattes de bois cèdent sous le poids de la petite fille, qui fait alors une chute de plusieurs mètres. Il y a de l'eau au fond et Lilou ne nage pas très bien.

Le papa l'a rejoint au fond du puits en attendant les pompiers

Son papa décide alors d'aller la chercher en attendant que les secours arrivent. "Tous les pères auraient fait pareil. Dans ces moments là, on ne se pose pas de questions" explique Ludovic, le père. Sa corde n'est pas assez longue, c'est son voisin qui va lui en donner une autre. Ludovic est donc descendu en rappel tenir compagnie à sa fille pour la rassurer. Ils y sont restés plus d'une heure.

"Elle n'a pas paniqué et a eu les bons réflexes"

Mais Ludovic est surtout impressionné par sa fille. "Elle n'a pas paniqué, elle a fait preuve de beaucoup de maturité". La petite fille enlève d'abord sa veste, trop lourde. Elle gratte ensuite un peu les parois pour s'y accrocher. "Heureusement que les murs n'étaient pas lisses" ajoute le papa.

Les pompiers sont finalement arrivés une heure plus tard environ, et ont pu récupérer Lilou et son papa.