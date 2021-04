Insolite : une fleur nantaise voyagera avec Thomas Pesquet dans l'espace

Faire pousser une fleur dans l’espace : c'est le défi porté par des étudiants nantais et toulousains depuis deux ans. Et ce rêve va un peu plus se concrétiser ce vendredi avec le départ de Thomas Pesquet pour la Station spatiale internationale (ISS). Dans quelques mois, début août, l'astronaute français sera rejoint, à 400 km de la Terre, par une petite capsule mise au point par ces étudiants.

"Eklo" comme "éclosion"

Ce projet, nommé Eklo, prévoit donc d'envoyer dès le 1er août une capsule rejoindre l'ISS. A l'intérieur de cette petite structure d'une quarantaine de centimètres de haut, des graines, que Thomas Pesquet devra tenter de faire grandir. Florian Cargouët, un des étudiants nantais engagés dans le projet depuis près de deux ans, compte les heures : "On est très excités de voir Thomas Pesquet décoller, et de savoir que la capsule va bientôt lui parvenir", s'impatiente-t-il.

Dans la capsule Eklo, se trouveront des LED pour créer une source de lumière. En revanche, il n'y aura pas de terre, désinfection spatiale oblige. Ces cinq graines d'œillet d'Inde grandiront donc dans des nutriments et de la fibre de coco : "Régulièrement, Thomas Pesquet va nourrir la plante, toutes les deux semaines à peu près. Il a une petite seringue, du fait qu'on ne peut pas arroser dans l'espace avec un arrosoir", décrit Floriant Cargouët.

Thomas Pesquet pourra donc voir, sentir, toucher cette plante, d'autant que dans cette capsule il trouvera des petits mots et des échantillons odorants, pour lui rappeler les odeurs de la Terre. Garder le lien avec la Terre, c'est un des objectifs du projet, qui sera suivi en continu. L'occasion aussi de promouvoir le secteur spatial, rappelle Florian Cargouët "Le but, c'est de démocratiser le domaine spatial, et montrer que c'est accessible à tout le monde. Si nous, étudiants, pouvons le faire, cela peut être ouvert à plein de gens."

Il reste encore un peu de temps pour s'y préparer, la capsule va rejoindre la Station spatiale internationale le 1er août. Le projet sera à suivre sur le compte Instagram de l'équipe.