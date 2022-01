Côte-d'Or : Une fois par semaine les enfants de maternelle d'Aignay-le-Duc font la classe en forêt

Depuis 2016 en Côte-d'Or les enfants des écoles maternelles et primaires sont de plus en plus nombreux à avoir droit à une matinée de classe en forêt. C'est l'opération "osez l'école dehors" qui depuis la dernière rentrée scolaire est relayée à Aignay-le-Duc.

Avez-vous déjà entendu parler du dispositif “osez l'école dehors” ? Un dispositif dédié aux élèves de la petite section au CM2 et qui leur permet de suivre une matinée de cours par semaine en dehors de leur école, au contact de la nature.

A Aignay-le-Duc, depuis le début de l'année scolaire, les vendredis l'instit' Émilie Gilles conduit Léandre, Marcel ou encore Lylou -18 élèves de petite et moyenne section de maternelle au total- dans un bois prêté par un membre du conseil municipal à la sortie du village.

"On n'est pas sur des activités guidées comme on peut les avoir en classe, ici c'est l'enfant qui est au coeur de ses apprentissages, l'adulte est là pour sécuriser ses jeux. De temps en temps on peut proposer une activité mais avec les petits il faut vraiment prendre le temps et les laisser jouer librement" décrypte la maîtresse.

Les enfants habillés chaudement doivent marcher une petite demie heure pour se rendre dans le bois. Sur place ils rampent, observent les insectes quand la saison s'y prête ou jouent à cache-cache. Tout est permis ou presque ! "Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ?" questionne Émilie à la cantonade. "Marcher dans l'eau !" répondent joyeusement les petits. "Comme on est tous bien habillés, qu'on a des habits imperméables et des bottes on a le droit de marcher dans les flaques aujourd'hui. Par contre on ne court pas !" insiste l'institutrice sans élever la voix tandis que les petits pieds pataugent dans l'eau.

Les enfants de maternelle d'Aignay-le-Duc ont classe une fois par semaine dans un coin de forêt à la sortie de leur village ! Un moment qu'ils apprécient. © Radio France - Thomas Nougaillon

Bien sûr il y a quand même des règles à respecter et donc des interdits. "Il est interdit de faire mal aux autres et de lancer des cailloux" explique Émilie. "Faut pas taper et mettre les bâtons dans les yeux" fait remarquer un petit garçon. Côté jeux tous savent déjà ce qu'ils vont faire. "On va faire des cabanes et creuser !" disent tout de go deux fillettes, tandis que Léandre tout joyeux lance "moi je vais jouer à cache-cache avec Naomie".

Vendredi dernier Émilie Gilles était secondée par trois ATSEM, des agents de mairie employés dans les écoles, et deux papas dont c'était la première sortie. Tanguy Malibert, 38 ans, réalisateur pour la télévision est le papa de Loeiza. Cette opération lui rappelle sa jeunesse. "Cela me fait penser à 'Copains des bois' ce livre qu'on avait quand on était gamin, on apprenait à construire des cabanes, à assembler des bouts de bois. Je suis ravi qu'ils fassent ça, parce que c'est un contact avec la nature et puis ça fait de très beaux souvenirs de passer du temps ensemble en extérieur, ça change de la salle de classe".

Au total ce sont 1 000 petits côtes d'oriens de 80 classes au total qui participent à cette opération lancée en 2016 dans le département. Et à en croire Catherine Pascual, l'une des 13 inspectrices de l'éducation nationale de Côte-d'Or ça leur apporte beaucoup. C'est elle qui est à l'origine de la mise en place du dispositif dans notre département.

"Surtout au niveau du langage parce qu'au final les enfants travaillent sur des objets de la nature : des feuilles, des bâtons. Ils vont en reparler une fois en classe. Et on s'est rendu compte que cela entraîne un véritable développement des compétences langagières chez les enfants les plus jeunes. Cette expérience permet aussi de développer l'esprit scientifique ce qui est extrêmement important pour l'avenir".

Après une heure passée à jouer dans la forêt Léandre, Marcel, Lylou, Naomi, Wyatt et tous leurs copains de la maternelle d'Aignay-le-Duc sont justement invités à s'asseoir sur une bâche en plastique disposée au sol par leur enseignante et à raconter ce qu'ils retiennent de leur matinée. Avant de repartir à l'école, ils ont droit à une petite tisane bien chaude.

Une double visite ministérielle en 2021

La première Académie à s'être lancée dans "l'école dehors" c'est l'Académie de Poitiers, le projet était porté par Christèle Ferjou une conseillère pédagogique qui a permis de lancer ce grand mouvement en France. Ensuite l'Académie de Besançon a pris le relais, l'Académie de Dijon -elle- a rejoint le mouvement en 2016. En mai 2021 Jean-Michel Blanquer ministre de l'Education nationale et Barbara Pompili ministre de la transition écologique étaient venus à Dijon pour voir ce dispositif à l'oeuvre à l'école Lamartine.

