Une fonctionnaire française devient vice-reine de l'île des Faisans pour 6 mois

Jusqu'au 31 juillet, l'île des Faisans sur la Bidassoa était administrée par l'Espagne. A partir du 1° août, elle passera sous souveraineté française. Et c'est comme ça tous les 6 mois, depuis 1856, un événement qui ne dérange que les poissons et les quelques arbres de cette bande de terre de 400m de long, inhabitée, et sur laquelle il est interdit d'accoster.

ⓘ Publicité

Pauline Potier, directrice adjointe de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)des Pyrénées Atlantiques. © Radio France - Iban Etxezaharreta

L'île fait à peine 3 km² coincée entre Hendaye et Irun, en plein Pays Basque. Tous les six mois, une cérémonie protocolaire de passation des pouvoirs y est organisée. Au XXI° siècle elle consacre les bonne relations entre la France et l'Espagne. Ça n'a pas toujours été le cas, entre les guerres du XVII° et les invasions napoléoniennes. Au-delà du symbole, aujourd'hui la commission technique mixte organisée à l'automne gère le quotidien: des droits de pêche, activités nautiques et autres mouillages.

Il est loin le temps où on déployait des bateaux militaires dans la baie de Txingudi dans laquelle débouche la Bidassoa. Aujourd'hui, avant de prendre une décision même pour une activité triviale, chaque pays consulte son voisin pour rester sur la même longueur d'onde.