Une formation aux premiers secours pour les chiens et les chats organisée dans les Landes

Par Valérie Mosnier, France Bleu Gascogne

On connaissait les formations aux premiers secours initiés par exemple par la Croix Rouge, on connaissait moins ce type de formations pour les animaux. Une session de formation se tiendra à Saint Paul les Dax les 13 et 14 avril prochain.