VIDÉO - Une fresque géante du rappeur Jul à l'entrée de Marseille

Une fresque géante du rappeur Jul a désormais sa place sur la façade d'un immeuble du 16e arrondissement de Marseille, près de la Cité Consolat. Réalisé par l'artiste Hoveh, ce portrait de 23 mètres de haut s'impose à nous quand on circule par exemple sur l'A55.

Impossible de la rater en circulant par exemple sur l'A55 à l'entrée ou à la sortie de Marseille. Un portrait géant du rappeur Jul s'impose désormais en bleu et blanc. Il s'agit d'une fresque de 23 mètres de haut et 15 mètres de large sur toute la façade d'un immeuble d'une zone industrielle près de la Cité Consolat dans le 16e arrondissement de la ville, en face des lettres blanches "Marseille" déjà bien visibles quand on arrive en voiture à l'entrée de Marseille.

Le dessin du rappeur marseillais est signé de l'artiste parisien Hoveh, qui est également fan du rappeur marseillais. Le tout a été réalisé par le l'entreprise "Peint à la main" qui finalise le portrait ce mardi.

En cinq jours, le portrait a été réalisé par un groupe de cinq peintres-cordistes et leur coordinatrice. Le choix du lieu ne doit rien au hasard : il s'agit d'une façade bien en vue, notamment depuis le train ou l'autoroute, et donc régulièrement louée pour des publicités murales. Habituellement, elles sont représentées sur de grandes bâches, mais cette fois c'est bien une vraie peinture qui s'étire sur les 23 mètres de hauteur.

Ce portrait géant de Jul a été réalisé dans le cadre d'une collaboration avec le jeu vidéo Fifa 22 (Playstation) qui a loué cet espace. Sur ces terrains de foot numériques de Fifa 2022, il était déjà possible de "célébrer" ses buts avec le signe popularisé par le rappeur marseillais.

Cette fresque géante n'a pourtant pas vocation à rester ici indéfiniment. Selon l'entreprise "Peint à la main", elle sera visible jusqu'à début janvier, avant d'être probablement remplacée... par une autre publicité.