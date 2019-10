Marseille: Une fresque en hommage aux supporters de l'OM

Marseille, France

Sakaï, Luiz Gustavo, Payet, Mandanda, Thauvin... La saison dernière, Franck Conte, à travers différentes peintures murales aux quatre coins de Marseille, a rendu hommage aux joueurs préférés des fans marseillais.

Cette saison, l'artiste peintre a changé son pinceau d'épaule: "Je me suis un peu aperçu que de représenter les joueurs, surtout que l'on a passé une mauvaise saison et qu'ils n'étaient pas au niveau, était un peu délicat. Finalement, qu'est-ce qui a tenu la saison? Les supporters! C'est ce que je voulais mettre en avant nous explique ce fan absolu de l'OM, pour qui "les joueurs passent, les supporters restent. J'ai donc pris un peu le contre-pied de l'hommage de l'année passée en mettant à l'honneur ce qui représente le plus le club: les supporters. L'artiste marseillais (https://www.instagram.com/franck_conte/?hl=fr), dont l'atelier se trouve 88 bld Vauban, Marseille 6ème, voulait vraiment mettre en lumière tout le travail de l'ombre, toutes les personnes qui vont au stade et qui animent le club."

Franck Conte, artiste peintre: "Je voulais représenter cette force qui se dégage des tribunes"

Cela donne une fresque de 6 mètres de large sur 4 mètres de haut. Un tableau, peint au pinceau et achevé à la bombe, visible dans le quartier de La Plaine, sur l'un des murs du bar le "Baraki". Un travail de deux jours, à la peinture acrylique. On y voit deux supporters, avec drapeau et fumigène en mains. Ils sont tournés vers la pelouse, en train d'hurler leur passion pour leur club. Le fond du tableau est un mélange de bleu. Le stade Vélodrome apparaît aussi, en plus petit. "Je voulais représenter cette force qui se dégage des tribunes, avec drapeaux et fumigène, tout ce que l'on aime (sourire)" conclu Franck Conte, qui s'est appuyé sur des photos, en tribune, Virage nord du stade Vélodrome, du groupe du MTP (Marseille Trop Puissant 94). Des supporters qui apprécient d'être mis en valeur, mais qui ne veulent pas s'exprimer.

Franck Conte a déjà réalisé six portraits de joueurs de l'OM, dont celui de Steve Mandanda (rue de la Paix Marcel Paul) © Radio France - Bruno Blanzat

Kamel, gérant du bar "Le Baraki", sur lequel la fresque est peinte: "La fresque est joyeuse, pleine de vie. C'est beau!"

Sur l'oeuvre, on n'aperçoit pas "OM" ou le nom d'un groupe de supporters. Choix de l'artiste. Ce qui partagent les sentiments. "Sur le drapeau, il manque le bleu et le stade Vélodrome est super mal dessiné, on dirait une araignée selon Thierry, qui passe régulièrement devant. Cela représente un supporter, mais pas forcément de l'OM. Le drapeau doit être bleu et blanc."

Gérant du bar le "Baraki" sur lequel cette fresque a été dessinée, Kamel est, lui, ravi: "Toute sorte de supporter se reconnait. C'est là que l'on voit qu'il (Franck Conte) est talentueux. La fresque est joyeuse, pleine de vie. Et ca évite les graffitis à la con! C'est beau!"

Après sa série sur les portraits de joueurs de l'OM, Franck Comte pourrait se lancer dans une série sur les supporters. Mais si on sent bien que cela le démange, l'artiste n'a encore rien décidé.