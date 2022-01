Une galette des rois à 700 euros à Dinan dans les Côtes d'Armor

A Dinan dans les Côtes d'Armor, un boulanger a glissé dans une galette des rois une fève qui permettra à celui ou celle qui la découvrira de gagner un pendentif en or d'une valeur de 700 euros.

Arleth et Yann Gillet

En ce mois de janvier 2022, Yann et Arleth Gillet et leur équipe de la boulangerie-pâtisserie L'Arôme Sucré à Dinan vont fabriquer 800 galettes des rois à la frangipane. Et dans l'une d'elles ils vont glisser une fève très spéciale qui permettra à celui ou celle qui la découvrira de gagner un précieux bijou.

Un bijou de 700 euros en échange d'un manchot

"Nous avons demandé à Nathalie Leroy-Daniel, une sculptrice installée dans les Halles de Dinan de nous fabriquer une fève", raconte Yann Gillet. "Elle a réalisé un petit manchot noir et blanc en porcelaine avec un G rouge au milieu". Un G qui veut dire gagnant...

Ce petit manchot peur vous rapporter gros ! © Radio France - Johan Moison

Celui qui va avoir le petit manchot dans sa galette gagnera un pendentif unique réalisé par Luc Roussel un joaillier du quartier

Le pendentif pour le roi ou la reine ! © Radio France - Johan Moison

"C'est une manière pour nous de récompenser notre clientèle pour sa fidélité mais aussi de faire découvrir les artisans locaux", ajoute le boulanger.

Le pendentif en or et en nacre avec un œil en diamant est estimé à 700 euros.