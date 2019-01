Une galette des rois miraculeuse : près de Rennes, une boulangerie offre des lingots d'or

Dans une boulangerie de Janzé, en Ille-et-Vilaine, on peut gagner un lingot d'or avoisinant les 400 euros. Pour cela il faut trouver une fève en or cachée dans une galette des rois.

A la boulangerie Lesage, située dans le centre bourg de Janzé en Ille-et-Vilaine, on aime faire des opérations spéciales chaque année au moment de l'épiphanie. Une année, Alexia et Laurent Lesage ont offert des Louis d'or, une autre fois, des Play Station et un téléviseur. Cette fois-ci, un lingot d'or de 10 grammes dont la valeur avoisine les 400 euros en fonction du cours de l'or.

La fève en or

"On a mis une pièce couleur or dans le galette" explique Alexia Lesage la boulangère "la personne qui aura cette pièce devra la ramener en magasin et en échange elle aura un lingot d'or". Mais attention, il n'y a que trois lingots d'or à gagner durant tout le mois de janvier "c'est mon pâtissier qui met la pièce couleur or dans la galette".

"Tout le monde me soudoie pour savoir où est la fève en or, mais je ne sais pas" - Anna vendeuse

Une galette qui fait rêver

Dans la boulangerie, les galettes qui sont en rayon font rêver la clientèle sans savoir si la fève en or est à l'intérieur "c'est toujours agréable de gagner" explique le sourire aux lèvres Jean un retraité "ça fait rêver tout le monde, surtout par les temps qui courent". Jeanine apprécie le suspense créé autour de la galette "c'est une affaire en or; c'est sympa de se réunir autour d'une table avec la possibilité de gagner" conclut-elle dans un grand éclat de rire.